شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الوزن الزائد يتسبب في أمراض القلب والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحمل الكثير من الكيلو جرامات الزائدة ، فإنك تواجه خطرًا أعلى من المتوسط ​​لخمسين مشكلة صحية مختلفة. تشمل هذه الحالات الصحية الأسباب الرئيسية للوفاة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأنواع معينة من السرطان - بالإضافة إلى الأمراض الأقل شيوعًا مثل النقرس وحصى المرارة. وربما يكون الأمر الأكثر إقناعًا هو الرابط القوي بين الوزن الزائد والاكتئاب ، لأن هذا الاضطراب المزاجي الشائع يمكن أن يكون له تأثير سلبي عميق على حياتك اليومية، وفقا لما نشره موقع helpguide

وكشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد جمعت بيانات من أكثر من 50000 رجل وأكثر من 120.000 امرأة عن بعض الإحصائيات الواقعية حول الوزن والصحة، حيث قدم المتطوعون طولهم ووزنهم ، بالإضافة إلى تفاصيل عن نظامهم الغذائي وعاداتهم الصحية وتاريخهم الطبي. وتتبع الباحثون المتطوعين على مدى أكثر من 10 سنوات. لاحظوا حدوث الأمراض وقارنوا تلك التطورات بمؤشر كتلة الجسم لكل فرد (BMI) - تقدير للدهون النسبية للفرد محسوبة من طوله ووزنه).

وزادت السمنة من خطر الإصابة بمرض السكري 20 مرة وزادت بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وحصى المرارة. بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، كانت هناك علاقة مباشرة بين مؤشر كتلة الجسم والمخاطر: فكلما زاد مؤشر كتلة الجسم ، زادت احتمالية الإصابة بالمرض.

وإذا كنت تشخر بصوت عالٍ وتوقفت مؤقتًا عن التنفس عدة مرات أثناء الليل ، أو استيقظت فجأة بشخير أو اختناق ، فربما تكون مصابًا بانقطاع التنفس أثناء النوم ، وهو اضطراب شائع ينتشر أكثر مع زيادة الوزن والسمنة.

وتميل بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم والمستويات غير الصحية من الكوليسترول والدهون الأخرى في الدم ، إلى الحدوث معًا. كلاهما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متزامنة - مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة بحوالي ستة أضعاف مقارنة بمن يعانون من النحافة. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن 22 رطلاً من الوزن الزائد يرفع ضغط الدم الانقباضي

وترتبط زيادة الوزن والسمنة ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري ، وقد ابتكر الخبراء مصطلح "السكري" لوصف هذه الظاهرة. حوالي 90٪ من المصابين بداء السكري من النوع 2 (الشكل الأكثر شيوعًا للمرض) يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ويعد ارتفاع مستوى السكر في الدم ، وهو السمة المميزة لمرض السكري ، أحد سمات متلازمة التمثيل الغذائي. إذا لم يتم علاجه أو السيطرة عليه بشكل سيئ ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى عدد من المشاكل الصحية الخطيرة ، بما في ذلك الفشل الكلوي والعمى وبتر القدم أو الساق. يعتبر مرض السكري حاليًا السبب الرئيسي السابع للوفاة في الولايات المتحدة.