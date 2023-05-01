شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 4 اضطرابات فى الجهاز الهضمى تؤثر على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت النوبات القلبية شائعة للغاية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، حيث مات ما يقرب من 18 مليون شخص بسببها في عام 2019 ومن بين هذه الوفيات ، كان 85 % منها إما بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، هناك العديد من الأسباب لمثل هذه الأمراض ، لكن لا تتجاهل صحة أمعائك إذا كنت تريد أن يكون قلبك قويًا، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

القناة الهضمية والقلب

على الرغم من أن الاتصال قد لا يكون مباشرًا. تبين أن الجهاز الهضمي (GI) ونظام القلب والأوعية الدموية مترابطان من خلال المسارات الفسيولوجية، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات في الجهاز الهضمي على صحة القلب بعدة طرق.

1. التهاب

إذا كنت تعاني من مرض التهاب الأمعاء ، فقد يتسبب ذلك في حدوث التهاب في الجهاز الهضمي، تم ربط الالتهاب المزمن في الأمعاء بزيادة الالتهاب الجهازي، يمكن أن يساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

2. نقص التغذية

يمكن لاضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمات سوء الامتصاص ومرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون أن تضعف امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الأمعاء، يمكن أن يؤدي نقص التغذية ، وخاصة العناصر الغذائية الرئيسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم ، إلى تعطيل وظائف القلب الطبيعية وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3. جراثيم الأمعاء

تضم القناة الهضمية نظامًا بيئيًا معقدًا من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة ، والتي تُعرف باسم ميكروبيوتا الأمعاء ، وتلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن تحدث الاختلالات في ميكروبيوتا الأمعاء ، المعروفة باسم dysbiosis ، في حالات مثل متلازمة القولون العصبي ويمكن أن تسهم في الالتهاب الجهازي ومقاومة الأنسولين وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على صحة القلب.

4. عوامل نمط الحياة

يمكن أن تؤثر مشاكل المعدة بشكل غير مباشر على صحة القلب من خلال عوامل نمط الحياة ، على سبيل المثال ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة من انخفاض النشاط البدني وقلة النوم وزيادة التوتر والعادات الغذائية غير الصحية ، وكل ذلك يمكن أن يساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.





علامات النوبة القلبية المتعلقة بالأمعاء1. الغثيان والقيء

قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالغثيان وقد يتقيأون أثناء نوبة قلبية، يمكن أن يكون هذا بسبب قرب القلب والمعدة ، وكذلك المسارات العصبية المشتركة بين الجهازين.

2. عسر الهضم

في بعض الأحيان ، قد يشعر المريض بعدم الراحة أو الألم المرتبط بالنوبات القلبية في الجزء العلوي من البطن ، والذي يمكن الخلط بينه وبين عسر الهضم أو عدم الراحة في المعدة، قد يكون هذا مصحوبًا بشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو عدم الراحة في منطقة المعدة.

3. الارتجاع الحمضي

في بعض الحالات ، قد يتم الخلط بين الأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية والارتجاع أو الحرقة، يمكن أن يشمل ذلك إحساسًا بالحرقان في الصدر أو الحلق أو الجزء العلوي من البطن ، والذي قد يكون ناتجًا عن ارتداد الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي.