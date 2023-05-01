شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل نظام غذائي لمرض السكري.. أبرزها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تحاول منع مرض السكري أو السيطرة عليه ، فإن احتياجاتك الغذائية هي نفسها تقريبًا مثل أي شخص آخر ، لذلك لا يلزم تناول أطعمة خاصة. لكن عليك الانتباه إلى بعض خياراتك الغذائية - وأبرزها الكربوهيدرات التي تتناولها. في حين أن اتباع نظام غذائي متوسطي أو أي نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في ذلك ، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو إنقاص القليل من الوزن وفقا لما نشره موقع helpguide

ويمكن أن يساعدك فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الإجمالي على خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول. يمكن أن يكون لفقدان الوزن وتناول الطعام الصحي أيضًا تأثير عميق على مزاجك وطاقتك وشعورك بالرفاهية. ويتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري تقريبًا، وهم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب.

لكن معظم حالات داء السكري من النوع 2 يمكن الوقاية منها ويمكن حتى عكس بعضها. حتى إذا كنت قد أصبت بالفعل بمرض السكري ، فلم يفت الأوان بعد لإجراء تغيير إيجابي. من خلال تناول الطعام الصحي ، وزيادة النشاط البدني ، وفقدان الوزن ، يمكنك تقليل الأعراض. إن اتخاذ خطوات للوقاية من مرض السكري أو السيطرة عليه لا يعني العيش في حالة من الحرمان ؛ يعني تناول نظام غذائي لذيذ ومتوازن يعزز طاقتك ويحسن مزاجك. لست مضطرًا للتخلي عن الحلويات تمامًا أو الاستسلام طوال حياتك من الطعام اللطيف.

وتعد زيادة الوزن أو السمنة أكبر عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2. ومع ذلك ، فإن مخاطرك تكون أعلى إذا كنت تميل إلى حمل وزنك حول بطنك على عكس الوركين والفخذين. ، ومن المرجح أن تزيد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من الفركتوز (الموجود في المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والطاقة والمشروبات الرياضية ومشروبات القهوة والأطعمة المصنعة مثل الكعك والكعك والحبوب والحلوى وألواح الجرانولا) وزناً حول بطنك. والتقليل من الأطعمة السكرية يمكن أن يعني نحافة الخصر بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

وأظهرت الدراسات أن تناول الكثير من البروتين ، وخاصة البروتين الحيواني ، قد يتسبب في الواقع في مقاومة الأنسولين ، وهو عامل رئيسي في مرض السكري. يشمل النظام الغذائي الصحي البروتين والكربوهيدرات والدهون. تحتاج أجسامنا الثلاثة لتعمل بشكل صحيح. المفتاح هو نظام غذائي متوازن.

كما هو الحال مع أي برنامج غذائي صحي ، فإن النظام الغذائي لمرضى السكري يدور حول نمط نظامك الغذائي العام بدلاً من الهوس بأطعمة معينة. اهدف إلى تناول المزيد من الأطعمة الطبيعية وغير المصنعة وأقل الأطعمة المعبأة والمريحة.

كل أكثر

الدهون الصحية من المكسرات أو زيت الزيتون أو زيوت السمك أو بذور الكتان أو الأفوكادو.

الفواكه والخضروات - طازجة بشكل مثالي ، كلما كان ذلك أفضل ؛ فاكهة كاملة بدلاً من العصائر.

الحبوب والخبز عالية الألياف المصنوعة من الحبوب الكاملة.

الأسماك والمحار والدجاج العضوي أو الديك الرومي.

بروتين عالي الجودة مثل البيض والفول ومنتجات الألبان قليلة الدسم والزبادي غير المحلى.

كل بشكل أقل

الأطعمة المعبأة والسريعة ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، والمخبوزات ، والحلويات ، ورقائق البطاطس ، والحلويات.

الخبز الأبيض والحبوب السكرية والمعكرونة المكررة أو الأرز.

اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء.

المنتجات قليلة الدسم التي حلت محل الدهون بالسكر المضاف ، مثل الزبادي الخالي من الدسم.

اختر الكربوهيدرات الغنية بالألياف وبطيئة المفعول