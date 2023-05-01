شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. تقنية جديدة لمراقبة مستوى الجلوكوز باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر بمثابة رفيق للياقة البدنية أكثر من كونه أداة لمراقبة الجلوكوز، وهو جهاز يمكن ارتداؤه على ذراعك، ويقوم المستشعر بحساب مستويات الجلوكوز في الجسم في الوقت الفعلي، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

وكما يوحي الاسم، يتيح لك هذا الجهاز قياس مستويات الجلوكوز في الدم. في اللحظة التي تقوم فيها بإرفاق جهاز المراقبة المستمرة للسكري بذراعك ، يمكنك مشاهدة التغيرات في مستويات الجلوكوز في الدم على مدار اليوم. بعد ذلك، بمساعدة تدخلات الذكاء الاصطناعي يمكنك التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وإدارتها في أي وقت من اليوم.

لذلك، يعد جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر أداة مفيدة لتتبع مستويات الجلوكوز في الدم دون عناء. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ، يتصل جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر بهاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول و بهذه الطريقة ، يمكنك التحكم الكامل في رحلة إنقاص الوزن بين يديك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم أو نقص السكر في الدم ، فمن المحتمل أنك تعرف صعوبة تتبع مستويات السكر في الدم بين الحين والآخر. ومع ذلك ، فإن تنظيم مستويات الجلوكوز ضمن الحدود المحددة أمر في غاية الأهمية. الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم ضار بالصحة.

تتبع مستويات الجلوكوز في الدم لديك العديد من الفوائد العليا التي يمكن أن تفيدك على المدى الطويل. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل تتبع الجلوكوز أحد الاعتبارات المهمة:

للتحقق من مستويات الجلوكوز لديك: بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالسكري أم لا ، فمن الأفضل دائمًا فحص مستويات الجلوكوز من وقت لآخر. لذلك ، فإن استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر يساعد في إحصائيات صحتك العامة.

فعال للأشخاص الذين يستخدمون مكملات الأنسولين بانتظام: بالنسبة لمرض السكري أو سكري الأحداث ، قد تتناول أدوية الأنسولين أو الحقن بشكل متكرر. من الضروري أن تراقب باستمرار مستويات الجلوكوز في الدم طوال اليوم في مثل هذه الحالة.

يساعد على التركيز على هدف إنقاص الوزن: السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 . تؤدي الزيادة في مستويات الدهون إلى تقليل أو تقليل إمكانات إنزيم الأنسولين وتغيير وظائفه. لذلك ، إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن ، فقد ترغب في تولي مسؤولية مستويات السكر في الدم. لذلك ، يعد حساب وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم عند تقاطعات رئيسية مختلفة طريقة رائعة لتقليل الوزن بسرعة.

يراقب المخاطر المرتبطة بمستويات الأنسولين المرتفعة والمنخفضة: غالبًا ما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من الحد الأدنى أو تقل عن الحد الأدنى.