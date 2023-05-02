شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من الأرق.. عليك بهذه الأطعمة لنوم هادئ وصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من الأرق الشديد وعدم القدرة على النوم بشكل صحى ما يعرضهم لمشاكل صحية عديدة، وحسب ما ذكرته "ذا ميرور" البريطانية فإن هناك أطعمة كثيرة تساعد على تحسين جودة النوم حيث كشفت نتائج العديد من الدراسات عن أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن لأنه إذا كان الشخص متعبًا فمن المرجح أن يقوم باختيارات غذائية سيئة.

وكشف خبير نظم التغذية الشهير الدكتور مايكل موسلي، مبتكر نظام 5: 2 الغذائي، ، أن هناك ثلاثة خيارات غذائية يمكن أن تساعد على الحصول على نوم جيد، مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالية اتخاذ خيارات غذائية صحية مناسبة في اليوم التالي.

وشرح الدكتور موسلي أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الجريلين، الذي تفرزه المعدة، مما يعني أن الشخص الذي ينام بشكل سيئ من المرجح أن يكتسب وزنًا زائدًا، لافتاً إلى أنه يعد الاستحمام بالماء الساخن قبل أن يتوجه الشخص إلى السرير، وقضاء وقت أقل على شاشة [الهاتف أو الكمبيوتر] وأن تكون غرفته مظلمة، من وسائل التمتع بنوم هادئ.

وأضاف أنه "بينما يعد من الواضح أن نوعية النوم لها تأثير على ما يأكله الشخص، فإن العكس بالعكس قائم، حيث إن نوعية الطعام والعادات الغذائية يمكن أن تؤثر على أنماط النوم والسلوكيات".

ثم سلط الدكتور موسلي الضوء على ثلاث أطعمة من المحتمل أن تساعد على النوم بشكل أفضل هي: "الأسماك الزيتية والمكسرات والبذور والخضراوات".

وأشار موسلي إلى أن "الأسماك الدهنية غنية بكل من أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D، وكلاهما يسهم في زيادة مستويات الناقل العصبي السيروتونين، الذي يتحول لاحقًا إلى الميلاتونين، هرمون النوم".

وأردف مكملًا أن "المكسرات والبذور غنية بالمغنيسيوم، الذي يشار إليه عادة "معدن النوم"، لأنه يساعد على تقليل مستويات الأدرينالين واسترخاء الدماغ".

واختتم الدكتور موسلي نصائحه قائلًا إن قائمة الخضراوات، التي تساعد في إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، تتضمن البروكلي والهليون والخيار، لذا يجب تناول الكثير من الخضراوات في النظام الغذائي".

وكشف الدكتور موسلي أن أولئك الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط، وهو من أشد المتحمسين للحمية المتوسطية، يحصلون على نوم أفضل.