شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغذية خارقة لخفض مستويات الكولسترول السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي عادات الأكل السيئة ونمط الحياة غير الصحى إلى تراكم الكوليسترول الضار، الذي يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل الصحية، لذلك من المهم معرفة العلامات التحذيرية لارتفاع الكوليسترول، إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إليك أبرز 10 أطعمة فائقة الجودة يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي للسيطرة على LDL السيئ، وذلك وفقا لموقع " healthsite".

البقوليات

تعتبر البقوليات الغنية بالألياف والبروتينات والمعادن مصدرًا رائعًا لتقليل الكوليسترول الضار.

المكسرات

حفنة من المكسرات مثل اللوز والجوز يمكن أن تزود جسمك بمصدر جيد من العناصر الغذائية النباتية التي تساعد في LDL.

الصويا

يمكن أن يخفض الصويا الكوليسترول السيئ بشكل ملحوظ ويساعد في تقليل مشاكل القلب.

الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة رائعة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في محاربة LDL السيئ.

الحبوب الكاملة

مصدر كبير للفيتامينات والحبوب الكاملة مثل الشوفان والحبوب الأخرى يمكن أن تقلل LDL وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

سمكة دهنية

يمكن أن تساعد الأسماك الدهنية في خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة والالتهابات ، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

بذور الكتان

غذاء خارق غني بالعناصر الغذائية التي تساعد في خفض الكوليسترول السيئ.

الشوفان

قم بتضمين الشوفان في نظامك الغذائي عندما تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان.

الحمضيات

هذه الفاكهة غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض LDL.

باذنجان وبامية

هذان النوعان من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية هما مصدران جيدان للألياف القابلة للذوبان.