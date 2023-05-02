شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لإضافة المانجو إلى وجبة فطارك فى الصيف.. هتعلى مناعتك ويقلل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الصيف تتوافر معه الكثير من الفواكه الطازجة واللذيذة، من بين هذه الفاكهة، تعد المانجو واحدة من أكثر الخيارات تنوعًا ولذيذًا التي يجب مراعاتها، إنها ليست لذيذة فحسب، ولكنها تقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة رائعة إلى وجبة الإفطار الصيفية اليومية.

الفوائد الصحية لتناول المانجو

وفقًا لموقع "onlymyhealth" سوف نستكشف بعض الأسباب التي تجعلك تضيف المانجو إلى وجبة الإفطار الصيفية اليومية وكيف يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العامة.

1. المانجو غنية بالعناصر الغذائية

المانجو مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A و Cوالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ويمكن أن تساعد في منع العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والسرطان والسمنة.

تحتوي حبة مانجو متوسطة الحجم على حوالي 202 سعرة حرارية، و50 جرامًا من الكربوهيدرات، و 3 جرامات من الألياف، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمن يتطلعون إلى الشعور بالشبع والرضا طوال الصباح.

2. المانجو مفيد للهضم

المانجو مصدر ممتاز للألياف، وهو أمر ضروري لعملية الهضم الجيدة، تساعد الألياف في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة، ومنع الإمساك ، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، يمكن أن يساعد تناول المانجو أيضًا في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، مما يمنع مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

3. يمكن أن يعزز المانجو جهاز المناعة لديك

المانجو غنية بفيتامين C الضروري لتقوية جهاز المناعة، يساعد فيتامين سي جسمك على مقاومة العدوى والأمراض عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، يمكن أن يساعد تناول المانجو أيضًا في تقليل الالتهاب في الجسم ، مما قد يساعد في منع الأمراض المزمنة المختلفة مثل التهاب المفاصل والربو وأمراض القلب.

4. يمكن أن يساعد المانجو في تحسين صحة الجلد

تحتوي المانجو على مادة بيتا كاروتين الضرورية للحفاظ على بشرة صحية. يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، مما يساعد على تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر، يمكن أن يساعد تناول المانجو أيضًا في منع الشيخوخة المبكرة للجلد عن طريق حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

5. يمكن أن تساعد المانجو في تقليل التوتر

تحتوي المانجو على مركب يسمى l-theanine ، والذي ثبت أنه يساعد في تقليل التوتر والقلق. L-theanine هو حمض أميني يساعد على تعزيز الاسترخاء والهدوء عن طريق زيادة إنتاج موجات ألفا في الدماغ، يمكن أن يساعد تناول المانجو أيضًا في تحسين جودة النوم، وهو أمر ضروري لتقليل التوتر وتعزيز الصحة الجيدة.

6. المانجو متعددة الاستخدامات ولذيذة

أحد أفضل الأشياء في المانجو هو مدى تنوعها، يمكن تناولها بمفردها كوجبة خفيفة، أو يمكن استخدامها في أطباق مختلفة مثل العصائر والسلطات ، وحتى كعنصر من دقيق الشوفان أو الزبادي. المانجو أيضًا لذيذة بشكل لا يصدق ويمكن أن تضيف نكهة حلوة واستوائية إلى أي طبق إفطار.

يمكن أن تكون إضافة المانجو إلى وجبة الإفطار الصيفية اليومية طريقة رائعة لتحسين صحتك العامة وعافيتك، إنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ، وهي جيدة للهضم ، وتقوية المناعة ، ومفيدة لصحة الجلد ، وتقليل التوتر ، ومتعددة الاستخدامات ، ولذيذة، لذلك في المرة القادمة التي تبحث فيها عن خيار فطور صحي ولذيذ ، ضع في اعتبارك إضافة بعض المانجو الطازج إلى طبقك.