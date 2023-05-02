شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للربو 2023: تعرف على 5 مسببات شائعة للربو عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للربو في الثلاثاء الأول من شهر مايو من كل عام، وذلك للتوعية بمرض الربو والحث علي مكافحته وعلاجه ، أكدت منظمة الصحة العالمية ، أن مرض الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال ، فقد أثرت على ما يقدر بنحو 262 مليون شخص قبل أربع سنوات وتسببت في وفاة 45 ألف شخص، وإليك مسببات الربو لدى الأطفال ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هو الربو؟

هو مرض تنفسي مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين ، ويتميز بالتهاب وتضيق في الشعب الهوائية، هذا يجعل من الصعب على الهواء أن يتدفق داخل وخارج الرئتين، يسبب السعال ، والصفير عند التنفس وكذلك ضيق التنفس - وهي نوبات يمكن أن تسببها العديد من العوامل.

في بعض الحالات ، قد يعاني الأطفال من أعراض الربو فقط عندما يتعرضون لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح، يُعرف هذا باسم الربو المتقطع، قد يعاني الأطفال من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميًا للتحكم في الربو، يمكن أن يبدأ في مرحلة الطفولة في أي عمر ، ولكنه يتطور بشكل أكثر شيوعًا قبل أن يبلغ الطفل 5 سنوات.

المسببات الشائعة للربو عند الأطفال1. مسببات الحساسية

مسببات الحساسية مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال، عندما يتعرض الطفل المصاب بالربو لمسببات الحساسية ، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث التهاب في الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى أزيز ، وسعال ، وصعوبة في التنفس.

2. التهابات الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية أيضًا إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال، يمكن أن تسبب عدوى الجهاز التنفسي التهاب الشعب الهوائية.

ممارسة الرياضة مفيدة للصحة بشكل عام ، ولكن هناك شيء يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو عند الطفل، لكن لا تجعلهم يتخلون عن التمارين تمامًا، يمكنك أنت والأطباء العمل معًا لمساعدة طفلك المصاب بالربو على إدارة الموقف حتى يتمكن من المشاركة في الأنشطة البدنية بأي طريقة ممكنة.

4. المهيجات

يأتي الدخان والتلوث والروائح الكريهة جميعها تحت تأثير مهيجات يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال، و ارتداء قناع يمكن أن يكون مفيدًا أثناء الخروج.

5. تغيير الموسم

يصاب البعض بنزلة برد عندما يتغير الطقس ، مثل الهواء البارد أو الرطوبة ، يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال ، حاول عدم تعريضها للهواء البارد أو الرطوبة العالية.

يختلف كل طفل عن الآخر ، لذلك قد تختلف مسببات الربو أيضًا، من المهم العمل مع الطبيب وطفلك لتحديد مسببات الربو وإدارتها، يمكنهم المساعدة بشكل كبير في منع نوبات الربو وتحسين نوعية حياتهم قد يتضمن ذلك تطوير خطة علاج فردية تتضمن الأدوية ، وتجنب المحفزات قدر الإمكان ، ومراقبة الأعراض عن كثب ، بمرور الوقت ، قد يتحسن الربو لدى الطفل ، ولكن لا يزال من المهم الاستمرار في إدارة الحالة لمنع نوبات الربو والتأكد من صحة رئتي الطفل.