هل يؤثر نقص فيتامين ب 12 على صحة الفم والأسنان؟

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القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي مسؤول عن مجموعة من وظائف الجسم ، بما في ذلك وظيفة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين المهم إلى مجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مشاكل صحة الأسنان، إليك كيف يؤثر نقص فيتامين ب 12 على صحة فمك وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

آثار نقص فيتامين ب 12 على صحة الأسنان، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على صحتك بعدة طرق ويؤثر على صحة أسنانك من خلال الإصابة بأمراض اللثة، مرض اللثة، المعروف أيضًا باسم التهاب دواعم السن، هو حالة شائعة تنتج عن تراكم البكتيريا في الفم. عندما تتراكم البكتيريا، يمكن أن تهيج اللثة، مسببة الالتهاب والعدوى

مرض في اللثة

فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة، والتي تساعد على نقل الأكسجين إلى اللثة والأنسجة الأخرى في الجسم، بدون كمية كافية من فيتامين ب 12، يمكن أن تضعف اللثة وتصبح أكثر عرضة للعدوى، أظهرت دراسة نشرتها مجلة طب اللثة السريرية أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يساهم في تطور أمراض اللثة.

قرحة ولسان أحمر

يمكن أن يؤدي فيتامين ب 12 أيضًا إلى ألم واحمرار اللسان ، المعروف باسم التهاب اللسان، في بحث نشره المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) ، يمكن أن يكون التهاب اللسان الضموري مؤشرًا على نقص فيتامين ب 12.

في حالة التهاب اللسان ، قد تشعر بالتهاب اللسان مع نتوءات مجهرية. يمكن أن ينتج عن التهاب اللسان الشديد التورم والاحمرار، وكذلك الألم ، مما قد يؤثر على طريقة تناولك للطعام والتواصل.

أعراض نقص فيتامين ب 12

يعد نقص فيتامين ب 12 حالة شائعة ، لا سيما لدى كبار السن والنباتيين، يمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 الضعف ، والتعب ، وشحوب الجلد، والتهاب اللسان، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تكون الأعراض أكثر دقة ولا يمكن ملاحظتها لبعض الوقت.

تشخيص نقص فيتامين ب 12

لحسن الحظ ، من السهل نسبيًا تشخيص وعلاج نقص فيتامين ب 12. يمكن أن يحدد اختبار الدم البسيط ما إذا كان الشخص يعاني من نقص في هذا الفيتامين ، ويمكن تناول المكملات لتصحيح النقص. في بعض الحالات ، قد يوصى أيضًا بإجراء تغييرات في النظام الغذائي لزيادة تناول فيتامين ب 12.

تعتبر الأطعمة المدعمة بالحليب والسلمون وفيتامين B12 مصادر جيدة لـ B12. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن جسمك يحتاج إلى B12 عند استقلاب السكر ، فإن خفض تناول السكر قد يؤدي أيضًا إلى زيادة كمية فيتامين B12 في الدم.