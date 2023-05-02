بيروت - نادين محمد - يعد النقرس نوع من التهاب المفاصل يتميز بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل، وبشكل عام يؤثر النقرس على مفاصل إصبع القدم، ولكنه قد يصيب أيضًا مفاصل أخرى من الجسم مثل المرفقين والمعصم والإبهام والكاحل وشحمة الأذن.

يعد النقرس ظاهرة شائعة خاصة في منتصف العمر حيث تصاب النساء بالنقرس عادة بعد انقطاع الطمث ومن الضروري تخفيف آلام النقرس والتورم، إليك كيفية علاج النقرس بالأعشاب

1. علاج النقرس بالأعشاب والخروع

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أوراق الخروع علاج عشبي فعال في العديد من الحالات الصحية. يمكنك استخدام أوراق الخروع لتخفيف التورم والألم في المفاصل.

لاستخدام أوراق الخروع ، اصنعي عجينة باستخدام الأوراق الناضجة وأضيفي القليل من الملح البلوري ثم سخني هذا الخليط واجعليه يبرد قليلاً. ضعي هذا الخليط (الفاتر) على المفاصل مما يساعد في تقليل ألم وتورم المفاصل.

2. الجينسنغ

يعد الجينسنغ الهندي، هو عشب قوي له العديد من الفوائد الصحية. يمكن أن يساعدك تناول الجينسنغ على زيادة طاقتك وقوتك و قد تساعدك أيضاً في تخفيف أعراض النقرس.

3. إكليل الجبل

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يعد إكليل الجبل عشب شائع في المطبخ له خصائص طبية. ويمتلك زيت إكليل الجبل خصائص قابضة ومضادة للبكتيريا و الأكسدة ومسكنات وبجانب خصائصه المضادة لالتهاب المفاصل، عندما يوضع الزيت على الجلد ، فإنه يدفئ مكان الالتهاب ويخدر الأعصاب لتخفيف الألم.

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4. الريحان

يستخدم الريحان كعشب طبي لسنوات عديدة وله العديد من الفوائد الصحية. يسبب النقرس التهابًا في المفاصل مما يؤدي إلى إحساس شديد بالحرقان ويمتلك الريحان خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من التورم والالتهاب وتقلل من الإحساس بالحرقان بسبب خصائصه المبردة.

5. عشبة الليمون

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يساعد زيت الليمون العطري في علاج النقرس بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا مما يمكن أن يقلل من مستويات حمض اليوريك عند استهلاكه.

6. الزعتر

من المعروف أن الزعتر يحتوي على العديد من المركبات مثل أحماض أورسوليك وأولينوليك التي تظهر خصائص مضادة للالتهابات وفلافونويد فهو يساعد في تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط أكسيد النيتريك وهو جزيء يزيد الالتهاب.

7. البابونج

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تحتوي مستخلصات البابونج على مركبات الفلافونويد مثل الكيرسيتين واللوتولين والأبيجينين التي لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أنه يمتلك خصائص مسكنة يمكن أن تقلل بشكل فعال من آلام النقرس ، وبالتالي توفير الراحة من النقرس.

8. الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل كتوابل وكدواء. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة و للالتهابات وللنقرس، يمكن أن تقلل من مستويات حمض اليوريك وتمنع نوبات النقرس في المستقبل ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Ethnopharmacology. فقط يمكنك تخفيف زيت الزنجبيل العطري بزيت ناقل وتطبيقه على منطقة الإصابة بالنقرس أو يمكن غلي ملعقة كبيرة من الزنجبيل ثم تنقع منشفة في ذلك الخليط، وتترك حتى تبرد.

توضع المنشفة على المنطقة المصابة أو التي بها ألم لمدة ربع أو نصف ساعة وكذلك يمكن علاج النقرس بتناول شاي الزنجبيل.

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9. بذور الكرفس والبقدونس

تعمل بذور الكرفس الهندي عن طريق تعزيز تأثيرات أدوية النقرس مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات كما تمتلك خصائص مضادة للالتهابات تقلل التورم.

الصورة من موقع AdobeStock

10. علاج النقرس ببذور الكتان

تحتوي بذور الكتان وزيت بذور الكتان على دهون أساسية تسمى أوميغا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التورم والالتهابات.

ملاحظة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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المصدر موقع : medicalnewstoday