أضرار الإكثار من تناول الشاي 

بيروت - نادين محمد - سواء كنت من محبي الشاي الكلاسيكي أو الماتشا العصري ، فلا أحد ينكر أن الشاي مشروب محبوب في جميع أنحاء العالم. ولكن قبل أن تشربي كوبًا آخر، تعرفي لماذا قد يكون شرب الكثير من الشاي ضارًا لكِ.

يعتبر الشاي مشروبًا شائعًا يستهلكه ملايين الأشخاص حول العالم ، له فوائد صحية عديدة. بشكل عام، الشاي منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العديد من المركبات المفيدة. يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، والتي تساعد على حماية الجسم من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة. يحتوي الشاي أيضًا على مادة الكافيين، وهو منبه طبيعي يساعد في تحسين التركيز.

الآثار الجانبية لشرب الكثير من الشاي:

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مثل أي طعام أو شراب ، فإن تناول الكثير من الشاي يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية. في حين أن أي استهلاك باعتدال لاضرر منه.

ترتبط الآثار الجانبية بشكل كبير بمحتوى الشاي من الكافيين أو محتوى التانين فيه. سواء كان الشاي الأسود أو الأخضر، يجب تناوله باعتدال.

1. اضطراب النوم

الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم وما يرافقه من القلق والتوتر والأرق. وذلك لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين ، وهي منبهات طبيعية تؤثر على النوم وتحفز إفراز هرمونات التوتر في الجسم.

2. ارتجاع المريء

قد يعاني بعض الأشخاص من الغثيان أو ارتداد الحمض عند تناول كميات كبيرة من الشاي. هذا بسبب التانينات الموجودة في الشاي ، والتي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة. وبالمثل ، في حين أن الشاي غالبًا ما يستخدم كعلاج طبيعي للصداع ، فإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي في الواقع إلى حدوث الصداع لدى بعض الأفراد.

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3. يمكن أن يؤدي إلى الجفاف

من المهم أيضًا ملاحظة أن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة. في حين أن الشاي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للترطيب ، إلا أن الإفراط في شربه يمكن أن يتسبب في فقد المزيد من السوائل أكثر مما تتناوله.

4. يؤثر على امتصاص الحديد

يحتوي الشاي على مركبات تسمى العفص التي يمكن أن ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه. لذلك ، قد يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بهذه الحالة.

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5. قد يسبب مشاكل في الأسنان

يمكن للشاي ، وخاصة الشاي الأسود ، أن يلطخ أسنانك بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسهم المستويات العالية من العفص في الشاي في تكوين الجير و التسوس.

تناولي أي مشروب باعتدال. الشاي مفيد للصحة ولست بحاجة لاستشارة طبيب لتناوله. ولكن إذا كانت لديكِ أي مشكلة صحية أو تشعرين بالتعب بعد تناوله فلا داعِ لتناوله.

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المصدر: eating well