رجيم فصائل الدم الأسرع لفقدان الوزن إليك خطته

بيروت - نادين محمد - مع وجود العديد من خيارات النظام الغذائي لن يكون من الجيد معرفة ما إذا كان هناك نظام مخصص لك حقًا، فقد يقدم النظام الغذائي لفصيلة الدم أفضل طريقة لتناول الطعام بناءً على فصيلة دمك، وقد تم تطوير رجيم الفصائل في عام 1996 بواسطة بيتر جيه دادامو طبيب العلاج الطبيعي.

ورجيم الفصائل قائم على أن الأطعمة التي نتناولها تتفاعل كيميائيًا مع فصيلة الدم، فإذا اتبعت نظامًا غذائيًا مخصصًا لفصيلة دمك، فسوف يهضم جسمك الطعام بشكل أكثر كفاءة وستفقدين الوزن وتحصلين على المزيد من الطاقة. إليك خطة رجيم الفصائل.

1. رجيم الفصائل لفصيلة الدم O

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بحسب الطبيب دادامو اتباع رجيم فصائل الدم يساعد أصحاب فصيلة الدم O على التخلص من الوزن الزائد عن طريق التقليل من تناول الحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان. كما يجب أيضًا بتناول الفواكه والخضروات باعتدال والحرص على أداء التمارين البدنية التي تحقق اللياقة مثل تمارين الكارديو.

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2. رجيم الفصائل وفصيلة الدم A

يوصي الطبيب دادامو لأصحاب فصيلة الدم A بنظام غذائي خالٍ من اللحوم، ويعتمد على الفواكه والخضروات خاصة العضوية والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة لأن، بحسب دادامو، أصحاب فصيلة الدم A لديهم جهاز مناعي حساس.

لذا يمكنهم تقليل تناول الكربوهيدرات أو التخلي عنها تماماً لأنهم أكثر عرضة لارتفاع مستوى الكورتيزول، كما يناسبهم القيام بتمارين التأمل والاسترخاء وتدريبات التنفس العميق.

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3. رجيم الفصائل لأصحاب فصيلة الدم B

وفقًا لرجيم الفصائل أصحاب فصيلة الدم B يجب أن يتجنبوا تناول الذرة والقمح والحنطة السوداء والعدس والطماطم والفول السوداني وبذور السمسم.

يقول دادامو إن الدجاج يمثل أيضًا مشكلة لأن لديهم حساسية من مركبات الليكتين في بعض الأطعمة، وقابلية الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

4. فصيلة الدم AB

تشمل الأطعمة التي يجب التركيز عليها في رجيم فصيلة الدم AB التوفو والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والخضروات الخضراء وتجنب الكافيين، على الجانب الآخر أصحاب فصيلة الدم AB يفضل تناول الوجبات على فترات متقاربة وبكميات صغيرة لتفادي مشاكل الجهاز الهضمي.

مخاطر وعيوب رجيم فصائل الدم

مثل العديد من الأنظمة الغذائية العصرية الأخرى (مثل الكيتو والبيجان)، فإن حمية فصيلة الدم لها متبعوها، إذا كنت ترغبين في تجربة هذا النظام الغذائي، وكنت من فصيلة الدم A أو AB أو O، فلا ضرر من تجربته، ولكن ليس على المدى الطويل فقد يتسبب رجيم فصائل الدم في النقص في بعض العناصر الغذائية الهامة للجسم، حيث إنه وفقًا لهذا الرجيم، فإن أصحاب فصيلة الدم O وA عليهم بتجنب جميع منتجات الألبان، والتي تعتبر مصدرًا مهمًا للعديد من العناصر مثل الكالسيوم، وهذا قد يتسبب في التعرض لنقص الكالسيوم بالجسم.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي