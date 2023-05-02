شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الرقبة قد يشير إلى نوبة قلبية وشيكة.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الكثير منا غير مدركين لنوبة قلبية صامتة، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض خفيفة قد لا تشير بشكل مثالي إلى نوبة قلبية وشيكة، قد يكون من الصعب اكتشافها، وقد تبدو الأعراض عرضية وغير مميتة، وقد لا يتم تشخيصها من قبل الخبراء الطبيين، هذا هو السبب في أنها تسمى النوبة القلبية الصامتة.

وخلال ذلك الوقت، عندما يدرك المرضى أنهم مروا بأسابيع حدث قلبي، قد يكون قبل شهور، ومع ذلك، هناك خطوات يمكن للناس اتخاذها للتخفيف من المخاطر المستقبلية لنوبة قلبية صامتة، هذا بشكل خاص للأشخاص الذين سبق لهم تجربة ذلك، تعتبر خطوة تخفيف المخاطر مهمة لأن النوبة القلبية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مضاعفات أخرى مثل السكتة الدماغية وفشل القلب.

ما الذي يسبب النوبة القلبية الصامتة؟

وفقا لموقع " everydayhealth "، أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هي الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه أو التعرق المفرط أو الأرق أو عدم الارتياح أو الغثيان أو القيء أو صعوبة التنفس، قد تستمر هذه الأعراض لفترة طويلة، وفي هذه الحالة، يوصى برعاية طبية فورية.

هذه بعض الأعراض المعتادة، لكن النوبة القلبية الصامتة تضرب بشكل مختلف، أكثر أعراضه غرابة هي آلام الرقبة وعدم الراحة في المنطقة المصاحبة لألم خفيف في الصدر.

قد يمر هذا الألم دون أن يلاحظه أحد وهذا هو الخطير فيه، قد يعتقد الناس أن هذا يحدث بسبب عسر الهضم أو شد العضلات أو آلام العضلات أو حرقة المعدة، ولكنه أيضًا أحد أعراض النوبة القلبية الصامتة التي فشل المريض في التعرف عليها، حتى الأطباء قد يفشلون في التعرف عليه.

الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها

تشمل الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية الصامتة هي:

ألم في الفك

ألم خفيف في الصدر على الجانب الأيسر

ألم في الرقبة

التعب

الشعور بالبرد أو التعرق أو الغثيان

الدوار

تشير دراسة أجريت في عام 2018 إلى أن الشخص الذي عانى بالفعل من نوبة قلبية صامتة معرض لخطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 35 % أكثر من أي شخص ليس لديه تاريخ من النوبات القلبية، يمثل نفس الخطر للأشخاص في أوائل الخمسينيات من العمر أو حتى الأصغر، بخلاف ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والمدخنين لديهم مخاطر عالية أيضًا.