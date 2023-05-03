شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آثار سلبية لاتباع نظام غذائى عالى الدهون.. أبرزها الإصابة بالسمنة والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدي الأطعمة عالية الدهون الجاهزة للأكل إلى زيادة استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة، مما يؤدي إلى زيادة السمنة وأمراض أخرى، سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة طوكيو للطب الضوء على الآثار السلبية لنظام غذائي غني بالدهون على ميكروبيوم الأمعاء والتمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين وأمراض الكبد الدهنية، وإليك الآثار الجانبية لاتباع نظام غذائي عالي الدهون، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

الآثار الجانبية لنظام غذائي عالي الدهون 1. يؤدي إلى أمراض مختلفة

من الشائع في الوقت الحاضر تناول الأطعمة الجاهزة للأكل والتي يسهل صنعها والتي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا بعض الآثار السلبية على أجسامنا ، مما يزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب وأمراض نمط الحياة غير المعدية الأخرى.

2. يؤثر على التمثيل الغذائي

في دراسة نشرت في التقارير العلمية ، قام باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان بالتحقيق في آثار اتباع نظام غذائي عالي الدهون على التمثيل الغذائي في الجسم وميكروبيوم الأمعاء، أجريت الدراسة على الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون لمدة 16 أسبوعًا ، وقام الباحثون بتحليل التغييرات في ميكروبيوم الأمعاء وملامح التمثيل الغذائي.

3. يؤدي إلى زيادة الوزن

ووجدت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالدهون أدى إلى تغيرات في ميكروبيوم أمعاء الفئران ، مع زيادة عدد أنواع معينة من البكتيريا المرتبطة بالالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي، أدى النظام الغذائي عالي الدهون أيضًا إلى زيادة وزن الجسم ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني في الفئران.

4. سبب رئيسي للإصابة بدهون الكبد

الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن يؤدي إلى الكبد الدهني ، وهي حالة شائعة تؤدي إلى تلف الكبد على المدى الطويل، من المهم استهلاك نسبة كافية من الأحماض الدهنية - الأحماض الدهنية المشبعة (SFA) ، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) ، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) للحصول على أقصى قدر من الفوائد، يلعب استهلاك الألياف دورًا في تقليل امتصاص الدهون في الأمعاء ويساعد في تقليل مخاطر تكوين البلاك والحفاظ على صحة القلب.

كيف توازن آثار النظام الغذائي عالي الدهون؟

وفقًا للباحثين ، فإن المكملات بنوع معين من بكتيريا البروبيوتيك ، كانت قادرة على تخفيف بعض الآثار السلبية للنظام الغذائي عالي الدهون. الفئران التي تلقت مكملات البروبيوتيك كانت تعاني من التهاب أقل ، وحساسية أفضل للأنسولين ، وتلف أقل للكبد من الفئران التي لم تتلق المكمل.

لذلك ، فإن تناول المكملات الغذائية أو الأطعمة التي تحتوي على هذه البكتيريا ، مثل الزبادي أو الحليب المخمر أو الخضروات المخمرة مثل مخلل الكرنب والمخللات .