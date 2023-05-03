شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تمنع نجاحك فى إنقاص الوزن.. منها التوتر وعدم شرب ما يكفى من الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان الوزن عملية صعبة ومحبطة، على الرغم من اتباع نظام غذائي صارم وروتين رياضي ، قد يجد بعض الناس أنهم لا يرون النتائج التي توقعوها، قد يكون هذا محبطًا وقد يؤدي إلى التخلي عن جهود إنقاص الوزن تمامًا.

أسباب عدم قدرتك على إنقاص الوزن

وفقا لموقع " onlymyhealth"، هناك عدة أسباب قد تجعل عملية انقاص وزنك صعبة

1. أنت تستهلك الكثير من السعرات الحرارية

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الناس يعانون من فقدان الوزن هو أنهم يستهلكون الكثير من السعرات الحرارية، حتى إذا كنت تتناول أطعمة صحية ، فلا يزال بإمكانك زيادة الوزن إذا كنت تتناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك. لفقدان الوزن ، تحتاج إلى خلق عجز في السعرات الحرارية ، مما يعني أنك بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك.

2. لا تتناول ما يكفي من البروتين

يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا مهمًا لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم، كما أنه مهم للحفاظ على كتلة العضلات، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن، عندما تفقد الوزن ، لا تفقد الدهون فحسب، بل تفقد أيضًا كتلة العضلات، من خلال تناول كمية كافية من البروتين ، يمكنك المساعدة في الحفاظ على كتلة عضلاتك أثناء فقدان الوزن، اهدف إلى الحصول على 0.8 جرام على الأقل من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

3. لا تحصل على قسط كاف من النوم

النوم ضروري لفقدان الوزن، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى اضطراب هرموناتك ، بما في ذلك الأنسولين والكورتيزول والجريلين ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، عندما تكون محرومًا من النوم، فقد تكون أيضًا أكثر عرضة لاتخاذ خيارات غذائية سيئة والإفراط في تناول الطعام، اهدف إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة للمساعدة في دعم جهودك في إنقاص الوزن.

4. لا تشرب كمية كافية من الماء

شرب كمية كافية من الماء مهم لفقدان الوزن، يمكن أن يساعد الماء في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الجوع وطرد السموم من الجسم، اهدف إلى تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا وتجنب المشروبات السكرية مثل الصودا والعصير ، حيث يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

5. عدم التناسق بين نظامك الغذائي وممارسة الرياضة

الاتساق هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يجب أن تكون متسقًا مع نظامك الغذائي وممارسة الرياضة وعادات أسلوب حياتك حتى ترى النتائج. إذا كنت تلتزم فقط بخطة إنقاص الوزن لبعض الوقت ، فقد لا ترى النتائج التي تريدها، ضع خطة والتزم بها، حتى في عطلات نهاية الأسبوع أو أثناء الإجازات.

6. لديك حالة طبية

يمكن أن تجعل بعض الحالات الطبية من الصعب إنقاص الوزن، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ، مما يجعل حرق السعرات الحرارية أكثر صعوبة، يمكن أن تسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أيضًا زيادة الوزن وتجعل من الصعب إنقاص الوزن، إذا كنت تشك في إصابتك بحالة طبية تؤثر على جهودك لفقدان الوزن ، فتحدث إلى طبيبك.

7. لا تمارس تمارين القوة

تمارين القوة مهمة لفقدان الوزن لأنها تساعد في بناء كتلة العضلات. تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر من الدهون، حتى عندما تكون في حالة راحة، من خلال إضافة تمارين القوة إلى روتين التمرين ، يمكنك المساعدة في زيادة التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

8. التوتر

يمكن أن يكون للتوتر تأثير سلبي على فقدان الوزن، عندما تشعر بالتوتر ، فإن جسمك يفرز الكورتيزول ، مما قد يؤدي إلى زيادة الشهية وزيادة الوزن. يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى قلة النوم ، وخيارات الطعام السيئة ، ونقص الحافز لممارسة الرياضة. ابحث عن طرق للتحكم في إجهادك ، مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق.