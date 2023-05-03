عبارات تحفيزيه للدايت

بيروت - نادين محمد - عند بداية اعتماد أي حمية غذائية من أجل تخسيس الوزن، فربما أكثر ما نحتاجه بعد التخطيط والتركيز وعمل خطة لاتباع نظام صحي وممارسة التمرينات، هو أن نبحث عما يحفزنا ويجعلنا نستمر دائماً بهذا النظام، كي نحافظ على إرادتنا قوية.

وهُنا ياتي دور عبارات تحفيزية للدايت، تلك التي يمكنكِ كتابتها وتعليقها في كل مكان، حتى تذكركِ دائماً بنظامكِ الغذائي، وتذكركِ أيضاً بأهدافكِ، وتشجعكِ.

كلام مُحفز عن الدايت

كلام محفز عن الدايت (مصدر الصورة freepik)

- إذا احتفظتِ بطعام جيد في ثلاجتك، فستأكلين طعامًا جيدًا طوال الوقت.

- يستغرق استهلاك 500 سعرة حرارية خمس دقائق، يستغرق حرقها ساعتين.

ما رأيك في مشروب القرفة والعسل لحرق الدهون.

عبارات تحفيزية للدايت (مصدر الصورة freepik)

- يجب على المرء أن يأكل ليعيش، لا أن يعيش ليأكل.

- الأيام الصعبة هي التي تجعلك أقوى.

- ابدأ من مكانك. استخدمي ما لديك. افعلي ما تستطيعين.

- لم يفت الأوان بعد لتغيير العادات القديمة.

- لا بأس أن تكافحي، لكن ليس من المقبول أن تتخلي عن نفسكِ أو أحلامكِ.

- عندما تفكرين في الاستسلام، تذكري لماذا بدأت.

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- إذا واصلت المضي قدمًا فلن تندمي، إذا استسلمت ستفعلين.

- بعد عام من الآن ستتمنين أن تكوني قد بدأتِ اليوم.

- التمرين السيئ الوحيد هو الذي لم يحدث.

- التحدي في الحياة أمر لا مفر منه. الهزيمة أمر اختياري.

ما رأيك بتطبيق رجيم الكورن فليكس لحرق الدهون.

- فكري في هذا الشعور الذي ستشعرين به عندما تصلين إلى وزنكِ المستهدف.

- ونعم ، هذا ممكن ، ولا ، ليس بالأمر السهل.

- لا تقارني نفسكِ بالآخرين، ولكن قارني نفسكِ بشخص البارحة.

- تحصلين على ما تعملين من أجله، وليس ما تتمنيه.

- تخيلي نفسك بعد ستة أشهر من الآن.

- أنتِ تفشلين فقط عندما تتوقفين عن المحاولة

- يجب أن تأكلي من أجل الجسم الذي تريديه، وليس الذي تملكيه.

- زيادة الوزن صعبة، وفقدان الوزن أصعب.. أنتِ من تختارين.

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