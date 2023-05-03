بيروت - نادين محمد - مخاطر الإفراط في تناول الملح عديدة فكما هو الحال مع العديد من المواد المستهلكة بكميات زائدة ، يمكن أن يسبب الكثير من الملح في نظامك الغذائي مشاكل صحية.

في ما يلي بعض الآثار الجانبية القصيرة وطويلة المدى لتناول الكثير من الملح (الصوديوم) ونصائح للحفاظ على تناول هذا المعدن الأساسي ضمن المستويات الصحية.

أهمية تناول الملح للجسم

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يحتاج جسم الإنسان إلى الملح (الصوديوم) ليعمل بشكل صحيح. بمجرد تناول الملح وتناثره في مجرى الدم وسوائل الجسم الأخرى ، يتحمل الملح العديد من الفوائد الصحية فهو ينظم الإلكتروليتات التي تسمح للدماغ بنقل الإشارات الكهربائية عبر الأعصاب والعضلات، كما يتحكم أيضًا في مستويات السوائل ، مثل الحجم الكلي للدم، مما يؤثر لاحقًا على ضغط الدم. يحفز الملح أيضًا الغدد الكظرية ، ويقلل من ضربة الشمس، ويساعد في الحفاظ على المعادن المهمة الأخرى في مجرى الدم.

تعد الكمية اليومية الموصى بها من الملح للبالغين العاديين هي حوالي 2400 مجم يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة من ملح الطعام التقليدي (كلوريد الصوديوم). ومع ذلك ، فإن الكثير من الناس يستهلكون الملح أكثر بكثير من الكمية اليومية الموصى بها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

مخاطر الإفراط في تناول الملح

1-تورم اليدين والقدمين

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تشمل الآثار الجانبية الشائعة قصيرة المدى لاستهلاك الكثير من الملح تورم اليدين والقدمين أو تورم الوجه . يصاب بعض الناس بالانتفاخ بسبب احتباس الماء أو الشعور بالعطش الشديد بعد تناول وجبة مالحة.

عادة ما تكون التأثيرات على المدى القصير، وبعد تناول عدة أكواب من الماء وتقليل تناول الصوديوم بشكل متعمد في الوجبات القادمة ، يتخلص الجسم من الصوديوم الزائد ويعود إلى حالة أقل انتفاخًا.

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2-تقليل قدرة الكلى على التخلص من الماء

يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم في مجرى الدم إلى تقليل قدرة الكلى على التخلص من الماء ، وبالتالي زيادة الحجم الكلي للدم والضغط على الأوعية الدموية في الجسم.

الصورة من موقع AdobeStock

3-ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في النهاية إلى السكتات الدماغية وفشل القلب الاحتقاني. نظرًا لأن الكلى تعمل باستمرار لوقت إضافي لطرد الملح الزائد، فإنها يمكن أن تصاب بأمراض الكلى .

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4-هشاشة العظام

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الملح على مدى فترات زمنية طويلة أيضًا إلى تجمع السوائل في أنسجة الجسم وتجويفه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب النظام الغذائي عالي الصوديوم في إفراز الجسم للكالسيوم بكميات صغيرة، مما قد يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام .

الصورة من موقع AdobeStock

التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم

تتمثل الخطوة الأولى في الحفاظ على مستوى صحي من استهلاك الملح في معرفة الأطعمة الغنية بالصوديوم والتقليل من تناولها.

الوجبات الخفيفة مثل الرقائق والمعجنات والمأكولات البحرية المجففة أو اللحوم والمكسرات المملحة غنية بالصوديوم. غالبًا ما تحتوي الأطعمة المعلبة (الفاصوليا والخضروات والشوربات) على ملح مضاف على شكل محسنات النكهة أو المواد الحافظة ، مثل الأطعمة المعبأة مسبقًا.

ملح الطعام ليس المركب الوحيد الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. تحتوي صودا الخبز ومسحوق الخبز أيضًا على نسبة عالية من الملح - مثل MSG وصلصة السمك ، وهما من الإضافات الشائعة في المطبخ التايلاندي.

ضعي في اعتبارك أن الملح (الصوديوم) عنصر غذائي أساسي ، لذا فإن استهلاك القليل جدًا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك أيضًا.

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المصدر : موقع هيلث