بيروت - نادين محمد - يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في التحكم بمرض السكري من النوع 2 . تعد المكسرات والفواكه المجففة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية فقد يساعد النظام الغذائي الصحي في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ويقلل من خطر حدوث مضاعفات.



هل الفاكهة المجففة آمنة للمريض بالسكري؟

تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن والألياف بالإضافة إلى ذلك، تحتوي غالبية الفواكه الجافة على قيمة منخفضة إلى متوسطة على مؤشر جلايسيمي. هذا يزيد من ملاءمة الفواكه الجافة لمرض السكري.

يمكن أن تكون هناك بعض الفوائد للفواكه المجففة كونها غنية بالألياف فهي تساعد في تقليل تناول الطعام بانتظام. وبالتالي هذا الأمر يقلل من خطر الاستهلاك المفرط للأطعمة غير الصحية.

الصورة من موقع freepik

تشير الأبحاث إلى أن جزءًا صغيرًا من المكسرات أو الفاكهة المجففة بعد الغداء يساعد الجسم على الاحتفاظ بالطاقة بشكل أسرع ويحافظ على نشاط الشخص.

تحتوي الفواكه الجافة على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات. لذلك ، فإنها توفر العناصر الغذائية للجسم التي تساعد في العمل بشكل أفضل.

توفر الفواكه الجافة الطاقة في الصباح ، وبالتالي تمنحك القدرة على بذل أي مجهود إضافي.

هل يمكن لمرضى السكر تناول الفاكهة المجففة؟

الفاكهة المجففة المحضرة من الفاكهة اللينة عادة ما تكون مفيدة لمرضى السكر. فهي قد تحتوي على كميات من الألياف ومؤشر نسبة السكر في الدم منخفض.

تعد الفواكه المجففة غنية بالفركتوز المركّز الأكثر شيوعًا مع انخفاض نسبة السكر في الدم هي التمر والزبيب والمشمش.

الفواكه المجففة لمرضى السكر

الصورة من موقع AdobeStock

من المهم لمرضى السكر توخي الحذر بشكل خاص أثناء إجراء التعديلات الغذائية. تعرفي على قائمة الفواكه المجففة لمرضى السكر للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم وأفضل الفواكه المجففة لمرضى السكر:

ما رأيك في معرفة المزيد عن تأثير الفواكه المجففة على صحة الإنسان

1-المشمش المجفف لمرض السكري

يقدم المشمش عددًا قليلاً من السعرات الحرارية ويحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات ، ويمكن أن يكون إضافة ممتازة إلى خطة وجبات مرض السكري الخاصة بك. فهو يوفر نسبة عالية من الألياف وغني بفيتامين أ.

2-التوت والبرقوق المجفف

كلاهما غني بالفيتامينات والألياف والمعادن ، يمكن لهذه الفواكه المجففة أن تضيف نكهة رائعة إلى طعامك دون إضافة سكريات زائدة.

الصورة من موقع freepik

3- الزبيب

الزبيب غني بالألياف ومضادات الأكسدة وهو منخفض نسبيًا في مؤشر نسبة السكر في الدم. وبالمثل، فإن الزبيب يحسن صحة الجهاز الهضمي ، وتنظم مستويات السكر في الدم ، ويساعد على تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. ومع ذلك ، يجب عدم الافراط في تناوله ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات زائدة.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على فوائد تناول المكسرات والفواكه المجففة للحامل والجنين

الصورة من موقع pixabay

المصدر : موقع sugarfit.