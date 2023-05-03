شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات طبيعية من مطبخك لتخفيف الاحتقان وانسداد الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير منا من انسداد الأنف والجيوب الأنفية، وقد تؤثر هذه المشكلة بشكل كبير على صحة هؤلاء الأشخاص، لكن الدراسات أثبتت أن هناك علاجات طبيعية فعالة للاحتقان وانسداد الأنف، وتجعلك تتنفس بسهولة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Mayo Clinic.

تعرف على أهم العلاجات المنزلية لعلاج احتقان وانسداد الأنف 1. ترطيب الهواء المحيط بك

تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو مبخر الرذاذ البارد فى منزلك أو مكتبك طريقة بسيطة وفعالة لتقليل احتقان الأنف، حيث إن استنشاق الهواء الرطب يساعد على تهدئة أنسجة الأنف المتهيجة، ويقلل من التهاب الجيوب الأنفية، ويخفف المخاط (ما يساعد على تصريفه).

2. استخدم غسول الأنف

غسل الممرات الأنفية يمكن أن يساعد فى تخفيف المخاط السميك وإزالة المهيجات والمواد المسببة للحساسية والجراثيم.

يمكن لرذاذ الأنف، التى توصل رذاذًا خفيفًا من المحلول الملحى إلى الأنف، أن تساعد أيضًا فى تهدئة الممرات الأنفية الجافة.

3. خذ حمامًا ساخنًا

هل سبق لك أن لاحظت أنه عندما تصاب بنزلة برد، فإن الاستحمام يمكن أن يجعلك تشعر وكأنك شخص جديد، تقول مايو كلينك إن السبب هو أن استنشاق البخار يقلل من آلام الجيوب الأنفية وضغطها عن طريق المساعدة في تصريف المخاط يمكن أن يساعد ذلك في عودة تنفسك إلى طبيعته، على الأقل لفترة قصيرة.

يمكنك أيضًا الحصول على تأثير الاستحمام البخارى عن طريق استنشاق البخار من الماء الساخن فى الحوض، ما عليك سوى تشغيل الماء الساخن فى حوض الحمام ووضع منشفة على رأسك ووضع رأسك فوق الحوض.

4. جرب مزيل الاحتقان الطبيعى

لقد أثبتت بعض الدراسات أن فيتامين سى يقصر مدة الإصابة بالزكام ويقلل من شدة الأعراض لكنه لا يؤثر بشكل مباشر على الاحتقان.

5. جرب الزنجبيل

إذا كنت تكافح الاحتقان المرتبط بنزلة برد، فقد يساعدك تناول بعض فيتامين سى الإضافى فى التغلب على الأعراض والشعور بالتحسن بشكل أسرع قليلاً، أما بالنسبة للانسداد الناتج عن الحساسية، فقد ترغب فى تناول الزنجبيل .

وجدت دراسة نُشرت فى عدد أبريل 2020 من الطب التكميلى والعلاجات BMC أن جرعة يومية مقدارها 500 ملليجرام من مستخلص الزنجبيل كانت فعالة مثل لوراتادين ( مضاد للهستامين ) للاحتقان بسبب الحساسية الأنفية (حساسية الأنف)، وكتب الباحثون أن الزنجبيل يبدو أنه يحتوي على آليات مضادة للحساسية ومضادة للالتهابات، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم سلامة وفعالية مستخلص الزنجبيل، فقد ترغب في تجربة كوب يومي من شاي الزنجبيل للمساعدة في تخفيف الاحتقان المرتبط بالحساسية.

5. ضع ضمادة دافئة

إذا كنت تعاني من صداع أو ألم في الجيوب الأنفية نتيجة الاحتقان، فحاول وضع ضمادة دافئة مباشرة على أنفك وجبينك، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف التهاب الأنف والضغط وتخفيف الانزعاج، وفقًا لمايو كلينك .

6. تناول المزيد من السوائل

في حين أنه لن يوفر راحة فورية فإن شرب الكثير من السوائل والبقاء رطبًا سيساعد على ترطيب المخاط في الممرات الأنفية، مما يسهل تصريف الجيوب الأنفية المحتقنة، كما تقول Mayo Clinic.

7.جدد روتينك الليلى

أحد الأسباب الرئيسية: عندما تستلقي بشكل مسطح، تتسبب الجاذبية في تجمع المخاط بدلاً من تصريفه، للتغلب على المشكلة، ضع وسادة إضافية أو اثنتين تحت رأسك، حتى تعمل الجاذبية لصالحك وليس ضدك، لتقليل المخاط وتشجيعه على التصريف.