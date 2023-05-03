شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصادر نباتية للحديد تساعد في منع فقر الدم.. منها الزبيب والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، يعد نقصه أكثر أنواع نقص المغذيات شيوعًا، إلى جانب تسهيل العديد من الوظائف في الجسم، يساعد الحديد أيضًا على تعزيز صحتنا العامة بطرق مختلفة، وإليك بعض الأطعمة النباتية الغنية بعنصر الحديد، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

بعض الفوائد الشائعة لاستهلاك الحديد:

زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم

يقلل من الكدمات

يساعد في محاربة الخمول

يحسن الإدراك

يقوي المناعة

صحة الجلد بشكل أفضل

يحسن صحة الشعر

للمساعدة في ضمان استهلاك ما يكفي من الحديد ، تكشفت أخصائية التغذية Lovneet Batra ، بعض الأطعمة النباتية التي تحتوي على كمية وفيرة من الحديد، وأكدت أن الحديد عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الحديد إلى انخفاض مستويات الطاقة وضيق التنفس والصداع والتهيج والدوخة وفقر الدم.

مستوى الحديد متوفر في الخيارات النباتية الشائعة حسب خبيرة التغذية:

بذور قطيفة (25 جم) = 2.8 جم

بذور راجي (20 جم) = 1.2 مجم

زبيب (10 جم) = 0.7 مجم

العدس (30 جم) = 6.6 مجم

فول الصويا (30 جم) = 2.4 مجم

أوراق الكاري (10 جم) = 0.87 مجم

نصائح لتحسين امتصاص الحديد حسب خبيرة التغذية:

قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مع الأطعمة الغنية بالحديد غير الهيم إلى زيادة امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 300٪.

تجنب القهوة والشاي مع الوجبات

يمكن أن يؤدي نقع الحبوب والبقوليات وتبرعمها وتخميرها إلى تحسين امتصاص الحديد عن طريق تقليل كمية الفيتات الموجودة بشكل طبيعي في هذه الأطعمة

استخدم مقلاة من الحديد الزهر

قد يؤدي تناول الأطعمة النباتية مثل البقوليات والكينوا الغنية بالحمض الأميني ليسين جنبًا إلى جنب مع وجباتك الغنية بالحديد إلى زيادة امتصاص الحديد

أضف هذه الأطعمة المتوفرة بسهولة إلى نظامك الغذائي اليومي للتأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الحديد ، خاصة إذا كنت نباتيًا.