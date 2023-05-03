شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض أقل شهرة لمرض السكري.. أبرزها جفاف الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على طريقة معالجة الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، يحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل فعال، الأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وبدون الأنسولين الكافي أو الاستخدام السليم ، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة.

يمكن أن يتسبب نقص المعرفة أو الفحوصات المنتظمة في عدم وعي الشخص بهذه الحالة، تعد مراقبة أي تغيير في الصحة خطوة أساسية نحو الوقاية من أي مرض. إلى جانب الوقاية ، يمكن للتشخيص المبكر لمرض السكري أو ما قبله أن يسرع من الشفاء، وإليك بعض الأعراض الأقل شهرة لمرض السكري، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

العلامات الأقل شيوعًا لمرض السكري:1. عدم وضوح الرؤية

يمكن أن تؤثر مستويات السكر في الدم المرتفعة في الجسم على قدرة العين على التركيز بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، تُعرف هذه الحالة باسم اعتلال الشبكية السكري ، والذي ينتج عن تلف الأوعية الدموية في شبكية العين.

2. كثرة التبول

كثرة التبول هو عرض شائع لمرض السكري. عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم ، تعمل الكلى بجهد أكبر لتصفيته ، مما يؤدي إلى زيادة التبول.

3. جفاف الفم والجلد

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف ، والذي يمكن أن يسبب جفاف الفم والجلد. وذلك لأن الجسم يحاول إزالة الجلوكوز الزائد عن طريق البول ، مما يؤدي إلى الجفاف.

4. بطء الشفاء

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إبطاء عملية الشفاء الطبيعية للجسم، وذلك لأن الجلوكوز الزائد يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب ، مما يعيق تدفق الدم ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

5. التنميل والوخز

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب ، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكري، يمكن أن يسبب هذا الشعور بالخدر والوخز والحرقان في اليدين والقدمين وأجزاء الجسم الأخرى.

6. التعب والضعف

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى الإرهاق والضعف بسبب انخفاض مستويات الطاقة الناتجة عن الجلوكوز الزائد في مجرى الدم، يمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب رداءة النوم ، وهو أمر شائع لدى مرضى السكري.

7. التهيج وتقلب المزاج

يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة والمنخفضة في الدم على الحالة المزاجية للشخص ، مما يسبب التهيج والقلق والاكتئاب، وذلك لأن الجلوكوز مهم لسير عمل الدماغ بشكل صحيح ، ويمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الجلوكوز إلى تقلبات مزاجية.

8. زيادة الجوع والعطش

يمكن لمستويات السكر المرتفعة في الدم أن تجعل الشخص يشعر بالجوع والعطش طوال الوقت، وذلك لأن خلايا الجسم لا تتلقى ما يكفي من الجلوكوز ، مما يؤدي إلى إرسال إشارات الجوع والعطش إلى الدماغ. قد تؤدي هذه الزيادة في الجوع إلى تدهور صحتك إذا كنت تتناول طعامًا غير صحي بانتظام.