شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع الطرق لتخفيف التوتر.. ماذا تفعل عند مواجهة المواقف الصعبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو من الواضح أنك تعرف متى تكون متوترًا، لكن البعض يقضي الكثير من الوقت في حالة مرتبكة لدرجة نسيان ما يشعرون به عندما تكون أنظمتهم العصبية في حالة توازن، ويمكن التعرف على الوقت الذي تشعر فيه بالتوتر من خلال الاستماع إلى جسدك، و عندما تشعر بالتعب ،و تشعر بالثقل في عينيك، وفقا لما نشره موقع helpguide

نصائح لتخفيف حدة التوتر

غالبًا ما تتعلق أفضل طريقة لتخفيف التوتر بسرعة استجابة الإجهاد الخاصة بك، إذا كنت تميل إلى الغضب أو الانفعال أو الانفعال المفرط أو الانفعال تحت الضغط ، فستستجيب بشكل أفضل لأنشطة تخفيف التوتر التي تهدئك، وإذا كنت تميل إلى الشعور بالاكتئاب أو الانسحاب أو الانقطاع تحت الضغط ، فستستجيب بشكل أفضل لأنشطة تخفيف التوتر التي تحفز وتنشط.

عند مواجهة المواقف العصيبة ، قد تجد نفسك عالقًا تمامًا وغير قادر على اتخاذ إجراء. التحدي الذي تواجهه هو التحرر من حالتك "المجمدة" عن طريق إعادة تشغيل نظامك العصبي وإعادة تنشيط استجابة الإجهاد الطبيعية . يمكن أن تكون الحركة الجسدية التي تشغل ذراعيك وساقيك ، مثل المشي أو السباحة أو الجري أو الرقص أو التسلق أو التاي تشي ، مفيدة بشكل خاص. أثناء تحركك ، ركز على جسمك والأحاسيس التي تشعر بها في أطرافك بدلاً من أفكارك. يمكن لعنصر اليقظة هذا أن يساعد جهازك العصبي على "عدم التعقيد" والمضي قدمًا.

ولاستخدام حواسك لتخفيف التوتر بسرعة ، تحتاج أولاً إلى تحديد التجارب الحسية التي تناسبك بشكل أفضل. هذا يمكن أن يتطلب بعض التجارب. عندما تستخدم حواسًا مختلفة ، لاحظ مدى سرعة انخفاض مستويات التوتر لديك. وكن دقيقا قدر الإمكان. ما هو نوع الصوت المحدد أو نوع الحركة الذي يؤثر عليك أكثر؟ على سبيل المثال ، إذا كنت من محبي الموسيقى ، فاستمع إلى العديد من الفنانين المختلفين وأنواع الموسيقى المختلفة حتى تجد الأغنية التي ترفعك وتسترخي على الفور.