شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات وأعراض صعوبات التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر صعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم مصطلحات شاملة لمجموعة متنوعة من مشاكل التعلم. إن إعاقة التعلم ليست مشكلة في الذكاء أو التحفيز ، والأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم ليسوا كسالى أو أغبياء. في الواقع ، معظمهم أذكياء مثل أي شخص آخر. أدمغتهم ببساطة موصلة بطريقة مختلفة - وهذا الاختلاف يؤثر على كيفية تلقيهم للمعلومات ومعالجتها، وفقا لما نشره موقع helpguide

ببساطة ، الأطفال والبالغون الذين يعانون من صعوبات التعلم يرون ويسمعون ويفهمون الأشياء بشكل مختلف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلة في تعلم المعلومات والمهارات الجديدة واستخدامها. تشمل أكثر أنواع صعوبات التعلم شيوعًا مشاكل في القراءة والكتابة والرياضيات والاستدلال والاستماع والتحدث.

بينما يواجه كل طفل مشكلة في أداء الواجب المنزلي من وقت لآخر ، إذا كان هناك مجال معين من التعلم يمثل مشكلة باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى اضطراب التعلم.

يمكن للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أن ينجحوا ويفعلوا ذلك ، وقد يكون من الصعب مواجهة احتمالية إصابة طفلك باضطراب في التعلم. لا أحد الوالدين يريد أن يرى طفله يعاني. قد تتساءل عما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل طفلك ، أو تقلق بشأن كيفية نجاحه في المدرسة. ربما تشعر بالقلق من أنه من خلال لفت الانتباه إلى مشاكل التعلم لدى طفلك ، قد يتم تصنيفها على أنها "بطيئة" أو يتم تخصيصها لفصل أقل تحديًا.

لكن الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن معظم الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم هم أذكياء مثل أي شخص آخر. يحتاجون فقط إلى أن يتم تعليمهم بطرق مصممة خصيصًا لأنماط التعلم الفريدة الخاصة بهم. من خلال معرفة المزيد عن صعوبات التعلم بشكل عام ، وصعوبات التعلم لدى طفلك بشكل خاص ، يمكنك المساعدة في تمهيد الطريق للنجاح في المدرسة وخارجها.

علامات وأعراض صعوبات التعلم واضطراباته

تبدو صعوبات التعلم مختلفة جدًا من طفل إلى آخر. قد يعاني أحد الأطفال من القراءة والتهجئة ، بينما يحب طفل آخر الكتب ولكنه لا يستطيع فهم الرياضيات. لا يزال هناك طفل آخر قد يواجه صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون أو التواصل بصوت عالٍ. المشاكل مختلفة للغاية ، لكنها كلها اضطرابات في التعلم.

ليس من السهل دائمًا تحديد صعوبات التعلم. نظرًا للاختلافات الواسعة ، لا يوجد عرض أو ملف تعريف واحد يمكنك النظر إليه كدليل على وجود مشكلة. ومع ذلك ، فإن بعض العلامات التحذيرية أكثر شيوعًا من غيرها في مختلف الأعمار. إذا كنت على دراية بما هي عليه ، فستتمكن من الإصابة باضطراب التعلم مبكرًا واتخاذ خطوات سريعة لمساعدة طفلك.

تقدم قوائم المراجعة التالية بعض العلامات الحمراء الشائعة لاضطرابات التعلم. تذكر أن الأطفال الذين لا يعانون من صعوبات التعلم قد يستمرون في مواجهة بعض هذه الصعوبات في أوقات مختلفة. وقت القلق هو عندما يكون هناك تفاوت مستمر في قدرة طفلك على إتقان مهارات معينة.

علامات وأعراض صعوبات التعلم: سن ما قبل المدرسة

مشاكل نطق الكلمات.

مشكلة في العثور على الكلمة الصحيحة.

صعوبة القافية.

مشكلة في تعلم الأبجدية أو الأرقام أو الألوان أو الأشكال أو أيام الأسبوع.

صعوبة اتباع التوجيهات أو إجراءات التعلم.

صعوبة في التحكم في أقلام التلوين وأقلام الرصاص والمقص أو التلوين داخل الخطوط.

مشكلة في الأزرار أو السحابات أو اللقطات أو تعلم ربط الأحذية.

علامات وأعراض صعوبات التعلم: من 5 إلى 9 سنوات

مشكلة في تعلم العلاقة بين الحروف والأصوات.

غير قادر على مزج الأصوات لتكوين الكلمات.

مشاكل في القراءة والكتابة والرياضيات

غالبًا ما يتم تجميع صعوبات التعلم حسب مجموعة مهارات منطقة المدرسة. إذا كان طفلك في المدرسة ، فإن أنواع اضطرابات التعلم الأكثر وضوحًا عادة ما تدور حول القراءة أو الكتابة أو الرياضيات.

صعوبات التعلم في القراءة (عسر القراءة)

هناك نوعان من صعوبات التعلم في القراءة. تحدث مشكلات القراءة الأساسية عندما يكون هناك صعوبة في فهم العلاقة بين الأصوات والحروف والكلمات. تحدث مشكلات الفهم القرائي عند عدم القدرة على فهم معنى الكلمات والعبارات والفقرات.