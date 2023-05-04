تعرف على كيفية ممارسة الرياضة مع إصابة أو إعاقة

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القاهرة - سامية سيد - لا تحتاج إلى القدرة الكاملة على الحركة لتجربة الفوائد الصحية لممارسة الرياضة. إذا كانت الإصابة أو الإعاقة أو المرض أو مشاكل الوزن قد حدت من قدرتك على الحركة ، فلا يزال هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام التمارين لتحسين مزاجك ، وتخفيف الاكتئاب ، وتخفيف التوتر والقلق ، وتعزيز احترامك لذاتك ، وتحسين نظرتك للحياة وفقا لما نشره موقع helpguide

إذا كنت تعاني من إعاقة أو مشكلة خطيرة في الوزن أو حالة تنفس مزمنة أو مرض السكري أو التهاب المفاصل أو أي مرض آخر مستمر ، فقد تعتقد أن مشاكلك الصحية تجعل من المستحيل عليك ممارسة الرياضة بشكل فعال ، إن وجدت. أو ربما أصبحت ضعيفًا مع تقدم العمر وتشعر بالقلق من السقوط أو الإصابة إذا حاولت ممارسة الرياضة. الحقيقة ، بغض النظر عن عمرك ، وحالتك البدنية الحالية ، وما إذا كنت قد مارست الرياضة في الماضي أم لا ، هناك الكثير من الطرق للتغلب على مشكلات حركتك وجني الثمار الجسدية والعقلية والعاطفية للتمرين .

أنواع التمارين الممكنة مع محدودية الحركة

من المهم أن تتذكر أن أي نوع من التمارين الرياضية سيوفر فوائد صحية. تجعل مشكلات التنقل بعض أنواع التمارين أسهل من غيرها ، ولكن بغض النظر عن حالتك الجسدية ، يجب أن تهدف إلى دمج ثلاثة أنواع مختلفة من التمارين في روتينك:

يجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة أن ممارسة الرياضة في الماء مفيدة بشكل خاص لأنها تدعم الجسم وتقلل من خطر انزعاج العضلات أو المفاصل. حتى إذا كنت مقيدًا على كرسي أو كرسي متحرك ، فلا يزال من الممكن ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية.

تتضمن تمارين القوة استخدام الأوزان أو غيرها من أشكال المقاومة لبناء كتلة العضلات والعظام وتحسين التوازن ومنع السقوط. إذا كانت لديك قدرة محدودة على الحركة في ساقيك ، فسيكون تركيزك على تدريب قوة الجزء العلوي من الجسم. وبالمثل ، إذا كنت تعاني من إصابة في الكتف ، على سبيل المثال ، فسينصب تركيزك أكثر على تدريب رجليك وجذعك بقوة.

تساعد تمارين المرونة على تعزيز نطاق حركتك ، ومنع الإصابة ، وتقليل الألم والتصلب. قد تشمل تمارين الإطالة واليوجا. حتى إذا كان لديك قدرة محدودة على الحركة في ساقيك ، على سبيل المثال ، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من تمارين الإطالة والمرونة لمنع أو تأخير المزيد من ضمور العضلات.

اجعل التمرين جزءًا من حياتك اليومية. خطط لممارسة الرياضة في نفس الوقت كل يوم واجمع بين مجموعة متنوعة من التمارين لمنعك من الشعور بالملل و يستغرق النشاط الجديد حوالي شهر ليصبح عادة.

وتوقف عن ممارسة الرياضة إذا شعرت بألم ، أو عدم راحة ، أو غثيان ، أو دوار ، أو دوار ، أو ألم في الصدر ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، أو ضيق في التنفس ، أو رطوبة اليدين. الاستماع إلى جسدك هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة. إذا كنت تعاني من الألم باستمرار بعد 15 دقيقة من التمرين ، على سبيل المثال ، فحد من التدريبات الخاصة بك إلى 5 أو 10 دقائق وبدلاً من ذلك ، قم بممارسة الرياضة بشكل متكرر.