شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الاكتناز.. ما هو وكيف تساعد شخصا مصابا به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الاكتناز القهري هو اضطراب يعنى المصابون به من ارتباط مفرط بممتلكاتهم، حتى التي تبدو عديمة القيمة أو غير صالحة للاستعمال. إنهم يشعرون بالراحة عند شراء الأشياء وتجميعها، ويشعرون بضيق شديد إذا حاولوا التخلص منها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى بيئة معيشية مزدحمة وغير صحية وغير آمنة ، ويؤدي إلى خسائر فادحة في علاقاتهم الوثيقة ، خاصة مع العائلة والأصدقاء الذين يكافحون من أجل مساعدتهم، وفقا لما نشره موقع helpguide

إذا كان لديك أحد أفراد أسرته مصابًا باضطراب الاكتناز ، فمن السهل أن تشعر بالإرهاق العاطفي. وقد تشعر بالإحباط بسبب فشلك المستمر في إقناع الشخص المكتنز بتغيير سلوكه ، أو الانزعاج من طريقة عيشه ، أو التوتر بسبب كل الصراع الذي يخلقه في علاقتك. قد تقلق بشأن الآثار المالية المترتبة على التسوق المفرط ، أو المشاكل الصحية الناتجة عن الظروف المعيشية غير الصحية ، أو مخاطر الحرائق والإصابات من كل الفوضى في منزلهم.

ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند التحدث إلى شخص يعاني من اضطراب الاكتناز القهري

ثقّف نفسك بشأن اضطراب الاكتناز أولاً .

قد تميل إلى النظر إلى الاكتناز على أنه اختيار أو فشل شخصي من جانب المكتنز. ولكن كلما فهمت أكثر عن الاضطراب ، كان من الأسهل أن تكون متعاطفًا مع من تحب وأن تقدم الدعم الأنسب.

استمع واستخدم نفس اللغة عند الحديث عن ممتلكاتهم .

من غير المرجح أن يشير الأشخاص الذين يخزنون إلى ممتلكاتهم على أنها "خردة" أو "قمامة" مقارنة ببقيتنا. استمع إلى الكيفية التي يشير بها من تحب إلى ممتلكاتهم - على أنها "مجموعات" أو "أشياء" ، على سبيل المثال - واتبع قيادتهم. يمكن أن تساعدك على بناء الثقة والتفاهم.

ركز على جوانب السلامة

بدلًا من إخبار من تحب أن الاكتناز أمر خاطئ أو أنه لا ينبغي لأحد أن يعيش في مثل هذه الفوضى ، ركز على مخاوفك بشأن سلامته. التأكيد على الحد من الضرر وكيفية العمل معًا لتقليل مخاطر الحوادث أو القضاء على مخاطر الحريق ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يؤدي إلى بدء عملية التغيير.

اعراض المساعدة

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يخزنون في اتخاذ القرار وإيجاد الدافع للتغيير. في حين أنه نادرًا ما يكون من السهل على أي منا قبول المساعدة من الآخرين ، إلا أن مساعدتك وتفهمك يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية. المفتاح هو عرض العمل معًا ، وفقًا لوتيرة من تحب.

شجع المكتنز على طلب المساعدة المهنية

حتى عندما يدرك المكتنز أن لديه مشكلة ، فقد يواجه صعوبة في اتخاذ الخطوات المناسبة. يمكنك المساعدة من خلال عرض البحث عن المعالجين ومجموعات الدعم وبرامج العلاج في منطقتك. تحدث إليهم حول الخيارات المتاحة - واعرض عليهم مرافقة من تحبهم في المواعيد إذا كان ذلك سيساعد في إبقائهم على المسار الصحيح.