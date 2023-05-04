شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تدريب القوة للصحة العقلية.. منها تعزيز صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارين القوة تقدم العديد من الفوائد الصحية الجسدية. تشمل هذه الفوائد عادةً نمو كتلة العضلات، والقوة وتناغم الجسم وزيادة كثافة العظام ، وفقدان الدهون. كما أنه يقلل من مخاطر السقوط وإصابات المفاصل ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية. وتظهر العديد من الدراسات أن تدريب القوة ، على وجه الخصوص ، يحسن الحالة المزاجية المنخفضة ، وفقدان الاهتمام ، والشعور بانعدام القيمة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

للنشاط البدني فوائد لا حصر لها للجسم، ولكن له أيضًا تأثيرات مضادة للاكتئاب. على سبيل المثال ، وجدت دراسة نُشرت في مجلة "PLoS ONE" أنه عندما شاركت النساء في تدريب المقاومة ثلاث مرات في الأسبوع ، تتحسن أعراض الاكتئاب لديهن.

وأظهرت الأبحاث أن تمارين القوة تحسن الصحة العقلية. ويرجع ذلك إلى الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن النشاط البدني يطلق ما يعرف بالعوامل العصبية المشتقة من الدماغ (BDNF). هذه هي المسئولة عن نمو وتطور الخلايا العصبية. بخلاف تحسين الأعراض المرتبطة بالاكتئاب ، فإن تمارين القوة تقلل مستويات القلق والتوتر وتحسن عادات النوم.

لقد وجدت الدراسات أن تمارين القوة يمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​، وكذلك مضادات الاكتئاب تقريبًا. تظهر الأبحاث أن الحفاظ على جدول التمارين يمكن أن يمنعك من الانتكاس أو أن تجد نفسك مع أعراض أسوأ من ذي قبل.

وتعتبر التمارين الرياضية من العوامل المحاربة القوية للاكتئاب لأنها تعزز النمو العصبي ، وتقلل الالتهاب ، وتضمن جميع أنواع التغييرات في الدماغ التي تجعلك تشعر بالرضا. تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى إفراز الإندورفين ، وهي مواد كيميائية قوية في عقلك تعمل على تنشيط معنوياتك وتمنح الجسم المتعة. أخيرًا ، يمكن أن تكون التمارين مصدر إلهاء وتعطيك وقتًا هادئًا تشتد الحاجة إليه للخروج من دائرة الأفكار السلبية التي تميل إلى تغذية الاكتئاب.

وممارسة الرياضة لها فوائد علمية في تخفيف القلق العام. من المثير للاهتمام أنك ستحصل على نتائج رائعة عندما تركز على حركات التمرين بدلاً من تقسيم المناطق أثناء قيامك بذلك. نظرًا لأن تدريب القوة يتطلب منك استخدام أوزان متوسطة إلى ثقيلة ، فسيتعين عليك التركيز على الحركة عن كثب لتجنب الإصابة. يمكن أن تساعد إضافة اليقظة إلى التمرين على تحسين حالتك وتخليص نفسك من القلق من خلال التركيز على الأحاسيس التي تمر بجسمك أثناء ممارسة الرياضة.