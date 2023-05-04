شكرا لقرائتكم خبر عن للسباحة بأمان.. حافظ على عينيك وتجنب 5 مشكلات شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة لحماية العين ، وإليك بعض مشكلات العين الشائعة التي يمكن أن تحدث أثناء السباحة، خاصة في المياه المعالجة بالكلور، وخطوات لحماية عينيك أثناء السباحة للحفاظ على صحة العين، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. تهيج الكلور:

يستخدم الكلور بشكل شائع لتطهير مياه حمامات السباحة ، لكنه قد يهيج عينيك.

2. عين السباح:

المعروف أيضًا باسم التهاب ملتحمة حمام السباحة ، تحدث عين السباح بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي يمكن أن تدخل العين أثناء السباحة، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى إصابات أكثر خطورة بالعين ، مثل تقرحات القرنية أو حتى فقدان البصر.

3. جفاف العين:

السباحة في المياه المكلورة أو المالحة يمكن أن تسبب جفاف العين ، مما يؤدي إلى التهيج وعدم الراحة.

4. تآكل القرنية:

إذا فركت عينيك أثناء السباحة ، يمكنك خدش القرنية ، مما يسبب تآكل القرنية.

5. ضرر الأشعة فوق البنفسجية:

قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس إلى تلف عينيك ، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي وحروق الشمس في القرنية.

إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة ، فقد تظهر العديد من مشاكل العين ، وبالتالي ، من المهم

كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟1. ارتداء نظارات واقية

أهم شيء يمكنك القيام به لحماية عينيك أثناء السباحة هو ارتداء نظارات واقية، تخلق النظارات حاجزًا بين عينيك والماء ، مما يمنع دخول المهيجات مثل الكلور والملح، وجدت دراسة نشرت في مجلة طب العيون أن ارتداء النظارات أثناء السباحة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعين السباح أو اضطرابات سطح العين الأخرى الناتجة عن مياه حمامات السباحة، تساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.،كما أوصت الدراسة بارتداء نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية لمنع أضرار الأشعة فوق البنفسجية للعيون.

2. استخدم قطرات مرطبة

يمكن أن يسبب الكلور والمياه المالحة جفاف العين وتهيجها، يمكن أن يساعد استخدام قطرات مرطبة للعين قبل السباحة وبعدها في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

3. خذ فترات راحة

السباحة لفترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة يمكن أن تجهد عينيك.

4. الاستحمام قبل السباحة

قبل دخول حمامات السباحة ، استحم لشطف جسمك من أي عرق أو بكتيريا، سيساعد ذلك على تقليل كمية البكتيريا الموجودة في الماء والتي يمكن أن تسبب التهابات في عينيك.

5. تجنب فرك عينيك

إذا شعرت بحكة أو تهيج في عينيك أثناء السباحة ، فتجنب فركهما، يمكن أن يؤدي فرك عينيك إلى نقل البكتيريا والمهيجات من يديك إلى عينيك ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.