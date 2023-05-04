شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على انخفاض ضغط الدم.. منها الدوار وعدم وضوح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض ضغط الدم، هو حالة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين أقل من الطبيعي، على الرغم من أن انخفاض ضغط الدم يعتبر عمومًا أقل خطورة من ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض والمضاعفات، خاصةً إذا كان شديدًا أو مستمرًا.

وفقا لموقع " onlymyhealth" نوضح علامات انخفاض ضغط الدم وما يجب عليك فعله إذا كنت تعاني منها.

ما انخفاض ضغط الدم؟

ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين أثناء تدفقه عبر جسمك، يبلغ المعدل الطبيعي لضغط الدم عادة حوالي 120/80 ملم زئبق (ملم زئبق)، يُعرَّف انخفاض ضغط الدم عمومًا بأنه ضغط انقباضي أقل من 90 ملم زئبق وضغط انبساطي أقل من 60 ملم زئبق.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الجفاف ، وبعض الأدوية ، والحالات الطبية الأساسية مثل مشاكل القلب ، واضطرابات الغدد الصماء ، أو الحالات العصبية. في بعض الحالات ، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم علامة على حالة طبية طارئة أساسية ، مثل الإنتان أو النوبة القلبية.

ما علامات انخفاض ضغط الدم؟

يمكن أن تختلف أعراض انخفاض ضغط الدم تبعًا لشدة الحالة ، وكذلك السبب الأساسي، في بعض الحالات ، قد لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض على الإطلاق، ومع ذلك ، يمكن أن تشمل العلامات الشائعة لانخفاض ضغط الدم ما يلي:

1. الدوار

من أكثر علامات انخفاض ضغط الدم شيوعًا الشعور بالدوار أو الدوخة ، خاصة عند الوقوف بسرعة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

2. الإغماء

في الحالات الشديدة من انخفاض ضغط الدم ، قد يعاني الشخص من الإغماء، وهو فقدان مؤقت للوعي ناتج عن نقص تدفق الدم إلى المخ.

3. عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم أيضًا إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدان مؤقت للرؤية ، خاصة عند الوقوف فجأة.

4. الغثيان أو القيء

قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من الغثيان أو القيء، خاصةً إذا كانت الحالة ناتجة عن الجفاف أو مشكلة في الجهاز الهضمي.

5. التعب أو الضعف

يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم الشعور بالتعب أو الضعف، خاصة إذا كانت الحالة مزمنة أو مستمرة.

6. التنفس السريع

في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم تنفسًا سريعًا أو ضحلًا ، مما قد يجعل من الصعب التقاط أنفاسك.

7. جلد شاحب أو بارد

يمكن أن يتسبب انخفاض ضغط الدم في شحوب بشرة الشخص أو برودة عند لمسها ، خاصة في اليدين والقدمين.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من علامات انخفاض ضغط الدم؟

إذا كنت تعاني من أي علامات تدل على انخفاض ضغط الدم ، فمن المهم التماس العناية الطبية في أسرع وقت ممكن ، خاصةً إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة، يمكن لطبيبك إجراء فحص جسدي وإجراء اختبارات تشخيصية لتحديد السبب الكامن وراء انخفاض ضغط الدم ، بالإضافة إلى توفير خيارات العلاج.

في بعض الحالات، يمكن علاج انخفاض ضغط الدم بتغيير نمط الحياة، مثل زيادة تناول السوائل، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قد يوصي طبيبك أيضًا بأدوية للمساعدة في رفع ضغط الدم ، مثل فلودروكورتيزون أو ميدودرين أو ناهضات الدوبامين.

إذا كنت تعاني من أعراض شديدة لانخفاض ضغط الدم، مثل الإغماء أو ألم في الصدر ، فاطلب العناية الطبية الطارئة على الفور، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم علامة على حالة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا فوريًا ، مثل الصدمة الإنتانية أو الحساسية المفرطة.