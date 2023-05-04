إثبات فعالية دواء في الحد من الزهايمر

بيروت - نادين محمد - حقق علماء بريطانيون في شركة Lilly سبقاً طبياً فريداً من خلال إثبات فعالية دواء "دونانيماب" في الحد من الزهايمر، لينهي معاناة العديد من المرضى، ففي تحليل لما يقرب من 1200 شخص في المراحل المبكرة من المرض، أبطأ عقار "دونانيماب" من تطور الأعراض بنسبة 35 في المائة خلال فترة 18 شهرًا مقارنةً بأدوية أخرى.

ما هو مرض الزهايمر؟

عند الإصابة بمرض الزهايمر، يتراكم نوعان من البروتينات الرئيسية، وهما تاو وأميلويد بيتا ، وذلك في تشابكات وصفائح ، تُعرف معًا باسم الركام ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ وإصابتها بالانكماش.

ويعمل الدواء الجديد عن طريق تحطيم صفائح "الأميلويد" الضارة التي تتراكم في الدماغ مما يحسن مسار المرض، فتعد العلاجات المستقبلية التي تستهدف الأميلويد قد يكون لها نتائج أفضل.

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الآثار الجانبية للدواء المضاد للزهايمر

على الجانب الآخر بعد إثبات فعالية الدواء في الحد من الزهايمر، تضمنت الآثار الجانبية تورمًا مؤقتًا في أجزاء من الدماغ ، والذي حدث في ما يقرب من ربع المرضى المعالجين ، بالإضافة إلى نزيف دقيق حدث لدى 31 بالمائة من المرضى في نفس مكان الذراع الذي تلقى به العلاج و 14 بالمائة من المرضى في مجموعة الدواء الوهمي وقد نُسبت وفاة اثنين من المشاركين إلى الآثار الجانبية، في حين أن ثالثًا ربما توفي أيضًا من العلاج.

ومع ذلك، أشاد الخبراء المستقلون بالبيانات على نطاق واسع، مؤكدين إن دونانيماب لديه القدرة، إذا تمت الموافقة عليه، على تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من أكثر أشكال الخرف شيوعًا.

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ونقلت صحيف بريطانية، عن مدير الأبحاث في جمعية الزهايمر بالمملكة المتحدة الدكتور ريتشارد أوكلي، قوله: إنه بعد 20 عاماً من عدم وجود أدوية جديدة لمرض الزهايمر، أصبح لدينا الآن عقاران جديدان محتملان في غضون اثني عشر شهرا فقط، مشيراً إلى أنه قد تكون هذه بداية القضاء على مرض الزهايمر.

وأضاف ريتشارد أوكلي أنه مثل العديد من العلاجات الفعالة للأمراض المنهكة والمميتة ، هناك مخاطر مرتبطة قد تكون خطيرة ومهددة للحياة".

أدوية أخري تم إثبات فعاليتها في الحد من الزهايمر

بجانب عقار دونانيماب وافقت الولايات المتحدة على عقار آخر لمرض الزهايمر في يناير ، وهو عقار Biogen و Eisai's lecanemab ، مما أدى إلى إبطاء معدل التدهور المعرفي بنسبة 27 في المائة .

طور Biogen و Eisai أيضًا aducanumab ، المعروف باسم Aduhelm التجاري ، والذي حصل على موافقة الولايات المتحدة في عام 2021 ، بالرغم من وجود بعض الآثار الجانبية الشديدة التي أثارت الجدل حينها وكانت فعالية Aduhlem السريرية غامضة ، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالنسبة للعقارين الآخرين.

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المصدر موقع express