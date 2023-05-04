بيروت - نادين محمد - أعراض عديدة تظهر على المصاب بعدوى الحمى المالطية و هو مرض يصاب به من بكتيريا البروسيلا. تُصاب بداء البروسيلات نتيجة تناول الحليب غير المبستر أو تناول منتجات الألبان غير المبسترة أو التعامل مع الحيوانات المصابة. ويمكن أن تظهر الأعراض وتختفي لفترة طويلة وتشمل الحمى وآلام المفاصل والتعرق. يتم علاج الحمى المالطية بالمضادات الحيوية.

ما هي بكتيريا البروسيلات؟

داء البروسيلات (يُنطق "bru-cell-OH-sis") يعد مرض تصاب به بكتيريا البروسيلا. يمكن أن يسبب أعراضًا غامضة مثل الحمى وآلام المفاصل والتعرق التي تأتي وتزول لفترة طويلة.

وتسمى الحمى المالطية أيضا الحمى المتموجة وحمى مالطه وحمى البحر الأبيض المتوسط والعديد من الأسماء الأخرى.

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من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية؟

توجد بكتيريا البروسيلات في معظم دول العالم. إليك من هم أكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية:

الأطباء البيطرين

العمل في مزرعة ألبان أو مزرعة.

اصطياد الحيوانات.

تناول اللحوم غير المطهية أو منتجات الألبان غير المبسترة.

مضاعفات الحمى المالطية

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تدخل البروسيلا، وهي البكتيريا التي تسبب الإصابة بالحمى المالطية، جسمك من خلال فمك أو أنفك أو عينيك أو أي جرح في جلدك ، وتصل إلى العقد اللمفاوية أو الأنسجة حيث تتكاثر ببطء، يمكن أن تصيب أي جزء من جسمك تقريبًا ، بما في ذلك القلب والكبد والدماغ والعظام ، وتسبب التورم والضرر.

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أعراض تظهر على المصاب بعدوى الحمى المالطية

تستغرق أعراض داء البروسيلات من أسبوعين إلى أربعة أسابيع أو أكثر لتظهر بعد تعرضك للبكتيريا. يمكن أن تظهر الأعراض وتختفي لأشهر أو سنوات، بما في ذلك:

حمى.

التعرق أحيانًا برائحة متعفنة.

آلام المفاصل ، خاصة في الوركين أو الركبتين أو أسفل الظهر.

فقدان الوزن غير المبرر.

الصداع.

ألم في البطن.

فقدان الشهية أو اضطراب المعدة.

الاكتئاب.

تضخم العقد الليمفاوية والشعور بألم بها

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الشعور بتوعك بشكل عام.

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أسباب الإصابة بالحمى المالطية

توجد عدة أنواع من بكتيريا البروسيلا تسبب الحمى المالطية، بما في ذلك بكتيريا أبورتس وبروسيلا كانيس وبروسيلا ميلينسيس وبروسيلا سويس. وتشمل الحيوانات التي يمكن أن تحمل البروسيلا الماشية والماعز والأغنام والجمال .

كيف تنتقل بكتيريا البروسيلات المسببة للحمى المالطية؟

ينتقل داء البروسيلات من خلال ملامسة الحيوانات المصابة أو منتجات الألبان غير المبسترة. يمكنك الإصابة بداء البروسيلات عن طريق:

تناول الحليب غير المبستر (الخام) أو تناول الجبن غير المبستر أو الآيس كريم أو منتجات الألبان الأخرى. تنتج الحيوانات المصابة لبنًا ملوثًا. ومع ذلك، فإن البسترة تقتل البكتيريا حتى تتمكن من شرب الحليب بأمان من الأغنام والماعز والأبقار أو الجمال حتى لو كانت مصابة بداء البروسيلات.

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يمكن أن تنتقل من خلال لمس الأنسجة المصابة أو سوائل الجسم للحيوان. يمكن أن تدخل البروسيلا إلى جسمك من خلال شقوق في جلدك أو من خلال عينيك أو أنفك أو فمك.

تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا.

في حين أن انتقال العدوى من شخص لآخر هو وسيلة غير محتملة جدًا للإصابة بداء البروسيلات ، إلا أنه توجد حالات نادرة لانتقال بكتيريا البروسيلا من امرأة حامل إلى جنينها أو من خلال الرضاعة الطبيعية.

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كيف يتم علاج الحمي المالطية؟

يمكن علاج أبرز أعراض تظهر على المصاب بعدوى الحمى المالطية من خلال تناول المضادات الحيوية الموصوفة للتخلص من البكتيريا ، فهي تتحكم في بعض أعراض الحمى المالطية ، مثل آلام المفاصل والحمى .

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المصدر :بولد سكاي