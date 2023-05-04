بيروت - نادين محمد - يشكو العديد من قلة الرغبة في تناول الطعام لفترات طويلة، وهذا أمر لا يجب التغافل عنه على الإطلاق لما يشكله من خطر على صحة الجسم. قلة الشهية لها أسباب كثيرة، منها ما هو صحي كخلل في توازن الهرمونات، ومنها ما هو نفسي، كالاكتئاب، أزمة عاطفية، توتر وقلق مستمران وغير ذلك.

تتوفر العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحفيز الرغبة على تناول الطعام، لكن جميعها تستوجب إشرافاً طبياً، بما في ذلك فاتح الشهية الطبيعي، ما يعني أن القائمة التي سنوردها في سطور هذا المقال عن الأطعمة أو المشروبات الفاتحة للشهية لا ينبغي اعتماد أي منها دون استشارة طبيب مختص....

فاتح شهية طبيعي لزيادة الوزن

عصير الرمان

الصورة عن موقع Freepik



تعصر ثمار الرمان، ثم يضاف العسل إلى عصيرها.

يتم تناول كوب منه يومياً، بارداً أو بدرجة حرارة الغرفة.

الزبادي

يمكن استبدال الآيس كريم بالزبادي، فهو فاتح شهية طبيعي.

يمكن تنكيهه بالقليل من مسحوق القرفة وبإضافة القليل من عصير التوت أو ثمار التوت وتحليته بالعسل.

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الفواكه

بعض الأنواع من الفواكه تحفز الشهية، مثل الموز، البرتقال والتوت. بالمقابل، ينصح بتجنب الفاكهة الغنية بالألياف، كالتفاح، لأنها تزيد الشعور بالشبع وتمنح شعوراً بالامتلاء لساعات.

الشمر

حبوب الشمر أيضاً من المكونات الطبيعية الفاتحة للشهية، حيث إنها تقوم بتحفيز الكبد على إنتاج الصفراء من خلال تعزيز عملية الهضم. يمكن استخدامه للبالغين والأطفال على حدٍّ سواء.

توضع ملعقة صغيرة من بذور الشمر مع ½ ملعقة من الحلبة في كوبين إلى 3 أكواب من الماء على النار حتى الغليان.

يصفى مشروب الشمر ويتم تناوله مرة إلى مرتين في اليوم.

يمكن تحليته بالقليل من العسل.

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نصائح لفتح الشهية

الصورة عن موقع Freepik



• عدم إهمال وجبة الفطور تجنباً لنقصان مستوى السكر في الدم الذي يؤدي إلى الشعور بالصداع واضطرابات في الجهاز الهضمي، وبالتالي فقدان الشهية.

• الحرص على احتواء الوجبات العناصر الغذائية المهمة، كالبروتينات، الكربوهيدرات، الأملاح والدهون الصحية.

• تناول الماء بعد الوجبات لتعزيز عملية التمثيل الغذائي .

• زيادة عدد الوجبات.

• الإقلاع عن التدخين.

• تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والشاي، لأنها تكبح الشهية.

• تضمين النظام الغذائي الخضراوات النشوية، مثل البطاطس، الزبادي والمايونيز، لأنها تحفز الشعور بالجوع.

• عدم تناول الطعام في حالة الشعور بالقلق والتوتر.

• تنظيم مواعيد الوجبات.

• التنويع في أصناف الطعام.

• الحصول على قسط واف من النوم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

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