هل حليب اللوز أفضل من حليب البقر للهضم؟ 

بيروت - نادين محمد - الكثير من الناس ربما يعانون من مشاكل في القناة الهضمية هذه الأيام، مثل متلازمة القولون العصبي إلى عدم تحمل اللاكتوز ومتلازمة الأمعاء الحساسة.

الأمعاء الحساسة هي مشكلة صحية متزايدة هذه الأيام وتحتاج إلى عناية خاصة، والتي تبدأ بالاعتماد على بدائل غذائية مختلفة لا تؤثر على صحة الأمعاء.

يعد الكالسيوم عنصرًا غذائيًا مهمًا لصحة العظام والأسنان والحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ، لكن حليب البقر قد لا يناسب الجميع. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمعاء حساسة، غالبًا ما يوصي الخبراء بحليب اللوز.

ما هو حليب اللوز؟

يتم تصنيع حليب اللوز عن طريق خلط اللوز بالماء ثم يصفى الخليط لإخراج المواد الصلبة منه. كما يمكن صنعه عن طريق إضافة الماء إلى زبدة اللوز.

له نكهة لذيذة وقوام كريمي يشبه طعم الحليب العادي تمامًا. لهذا السبب ، يعد بديلًا شائعًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا وحتى لأولئك الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل منتجات الألبان.

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خصائص حليب اللوز:

1. حليب نباتي

حليب اللوز ليس منتجًا حيوانيًا ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من الحليب. حليب اللوز خالي من منتجات الألبان ولا يحتوي على اللاكتوز على الإطلاق ، مما يجعله البديل المثالي للحليب العادي للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. أيضًا يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الهضم الصحي. يمكن أن يساعد في الحد من مشاكل مثل الإمساك والاضطرابات المعوية الأخرى مع الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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2. أفضل خيار للأشخاص الذين لا يتحملون سكر الحليب

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يعاني الكثير من الأشخاص من عدم تحمل سكر الحليب (اللاكتوز) ويواجهون مشاكل في هضمه. في هذه الفئات من الناس ، ينتقل هذا اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون حيث تقوم البكتيريا الحية بتخميره. وهذا يؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل الغازات الزائدة والانتفاخ والإسهال وغير ذلك من المشاكل.

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3. ينظم مستويات السكر في الدم

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إذا كنت مريضة بمرض السكري ، فإن شرب الحليب الخالي من السكر يُنصح به. يحتوي حليب اللوز على كمية مثالية من الكربوهيدرات التي تساعد الجسم في تحويله إلى سكر جيد يتحول إلى طاقة. يمكن أن يساعد اختيار حليب اللوز على حليب الألبان العادي أيضًا في الحفاظ على صحة القلب.

4. قيمة غذائية عالية

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حليب اللوز مغذي وخيار رائع للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالكالسيوم وفيتامين D و E ، مما يجعله لا يقل عن المشروبات الأخرى.

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المصدر: eating well