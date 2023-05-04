شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات تحد من التهاب مفاصل الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو مشكلة شائعة تصيب الأشخاص بالكثير من الأعراض مثل الألم والتورم والصلابة ، ويعتبر التهاب المفاصل فى الركبة هو الشائع بشكل خاص بين كبار السن ، على الرغم من أنه لا يمكن علاجه، ولكن يمكن تقليل الألم ، لكى تساعد على ممارسة الحياة بصورة أفضل .

ووفقا لموقع " only my health " الطبى فإن الشخص المصاب بالتهاب فى المفاصل أو الركبة لابد أن يكون حذر من خلال اتباع عدد من الخطوات ومنها :

1 فقدان الوزن .

2 ممارسة الرياضة .

3 اتباع الأدوية التى تقلل من الالتهاب .

4 العلاجات البديلة.

5 تطبيق الحرارة أو الجليد على الركبة .

6 استخدام المراهم لتخفيف الألم أو الكريمات، أو ارتداء الضمادات المرنة لتوفير الدعم للركبة قد توفر بعض الإغاثة من الألم.

وأضاف الموقع أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من التوتر على مفصل الركبة ، كما أن الحفاظ على وزن صحى سوف يقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على نشاطك ويمنع من الالتهاب .