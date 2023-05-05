شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الهربس النطاقي وأعراضه والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الهربس النطاقي في طفح جلدي مؤلم في أي مكان على جسمك، وتظهر عادة على شكل شريط واحد من البثور تلتف حول جانب واحد من جذعك ، أو في بعض الحالات على جانب واحد من وجهك أو رقبتك أو حول عين واحدة، وتتشكل بثور الهربس النطاقي على مدار ثلاثة إلى خمسة أيام ، وتجف تدريجيًا وتتقشر ، وتختفي في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع وفقا لما نشره موقع everydayhealth

ويوجد لقاح متوفر يعمل على الوقاية من الهربس النطاقي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر وكذلك للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين يعانون من نقص المناعة.

الاعراض

ألم أو حكة أو وخز في المنطقة التي سيحدث فيها الطفح الجلدي لاحقًا

طفح جلدي قد يبدأ بعد أيام قليلة من حدوث هذا الألم أو الحكة أو الوخز

حمى

صداع

قشعريرة

معده مضطربه

يمكن أن يكون الألم الناجم عن الهربس النطاقي خفيفًا بالنسبة للبعض وشديدًا للآخرين.

غالبًا ما تظهر بثور الهربس النطاقي على جانب واحد من الجذع ، و يمكن أن تحدث أيضًا على جانب واحد من الوجه ، أو في العين أو حولها ، أو في حالات نادرة ، في جميع أنحاء الجسم، وفي بعض الحالات ، لا يوجد ألم ، كما تقول آن لويز أوكلاند ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، أستاذة مساعدة في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد وطبيبة أعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن.

ما هو الألم العصبي التالي للهربس؟

في بعض الحالات ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالهربس النطاقي من الألم العصبي التالي للهربس (PHN) ، حيث يستمر الألم جيدًا بعد زوال البثور. يحدث هذا لأن الأعصاب المتضررة من الهربس النطاقي تستمر في إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

من أجل تشخيص الألم العصبي التالي للهربس ، يجب أن يستمر الألم لمدة 90 يومًا أو أكثر بعد إزالة البثور ، وتختلف الأبحاث ، ولكن تشير التقديرات إلى أن الألم العصبي التالي للهربس يصيب من 5 إلى 20 % من المصابين بالهربس النطاقي.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالألم العصبي التالي للهربس. يقول الدكتور أوكلاند: "أي شيء يضعف المناعة يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك".

وتضيف: "تخف حدة الألم العصبي التالي للهربس تدريجيًا بمرور الوقت لدى الجميع ، ولكن معدل الشفاء يمكن أن يختلف. مع تقدمك في العمر ، عادة ما يستمر الألم العصبي التالي للهربس لفترة أطول. كبار السن ، الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بالنطاق ، لديهم خطر كبير من الإصابة بالألم العصبي التالي للهربس الذي يستمر لأكثر من عام ، وأحيانًا لبقية حياتهم ".