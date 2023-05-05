شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر أنواع حساسية الطعام انتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساسية هي استجابة مناعية مفرطة لمركب غريب. تتراوح أعراضه من الطفح الجلدي الخفيف وسيلان الأنف والعينين الدامعة إلى الحالات التي تهدد الحياة والمعروفة باسم الحساسية المفرطة. يطلق على كيفية تفاعل جسمك مع أحد مسببات الحساسية "رد فعل تحسسي". والمواد المسببة للحساسية هي أي مادة تسبب الحساسية. وفقا لما نشره موقع healthifyme

وإذا كنت تعاني من الحساسية ، فإن جسمك ينتج أجسامًا مضادة للحساسية (IgE) في المرة الأولى التي تتعرض فيها لمسببات حساسية معينة (مثل حبوب اللقاح). هذه الأجسام المضادة مسئولة عن تحديد المواد المسببة للحساسية والمساعدة في إزالتها من نظامك، ونتيجة لذلك ، يتم إطلاق جزيء يعرف باسم الهيستامين ، مما يسبب أعراض الحساسية.

وتصاب بحساسية تجاه الطعام عندما ينتج جسمك جسمًا مضادًا معينًا لطعام معين. يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي بعد دقائق من تناول الوجبة ، وقد تكون الأعراض شديدة، ويعتبر المحار والفول السوداني وجوز الشجر من أكثر أنواع الحساسية الغذائية انتشارًا لدى البالغين. ويعد الحليب والبيض وفول الصويا والقمح والمحار والفول السوداني وجوز الأشجار من مسببات الحساسية لدى الصغار. وتظهر بيانات البحث أن الحكة والشرى والغثيان والقيء والإسهال وصعوبة التنفس وتورم الفم هي مؤشرات على وجود حساسية تجاه الطعام.

أنواع حساسية الطعام

تنقسم الحساسية الغذائية إلى ثلاث فئات بناءً على الأعراض ووقت حدوثها، وأكثر أنواع حساسية الطعام انتشارًا هي حساسية IgE ، التي يسببها الجهاز المناعي الذي يصنع جسمًا مضادًا يسمى الغلوبولين المناعي E. (IgE). بعد تناول الطعام ، تظهر الأعراض بعد ثوانٍ أو دقائق.

والحساسية الغذائية التي تسببها خلايا الجهاز المناعي غير الغلوبولين المناعي E هي حساسية من الطعام غير IgE. يصعب اكتشاف هذه الحساسية لأن الأعراض تستغرق وقتًا طويلاً لتظهر (تصل إلى عدة ساعات)، والحساسية الغذائية التي يتوسطها IgE وغير IgE

فيما يلي أكثر مؤشرات وأعراض حساسية الطعام شيوعًا:

وخز أو حكة في الفم

أكزيما أو خلايا أو حكة

انتفاخ الشفتين والخد واللسان والحلق ، وكذلك انتفاخ مناطق أخرى من الجسم

أزيز أو احتقان بالأنف أو صعوبات في التنفس

ألم في البطن أو إسهال أو غثيان أو قيء

دوار أو دوار أو إغماء