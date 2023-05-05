شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أجزاء مهملة من الجسم يجب عليك وضع واقي الشمس عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد وضع الكريم الواقي من الشمس خطوة أساسية للعناية بالبشرة لا ينبغي تفويتها في الصيف، يحمي بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة التي قد تسبب حروق الشمس والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.

لكن هل تعلم أنك ربما تستخدم الكريم الواقي من الشمس بطريقة خاطئة؟ لا تكمن الخطوة في وضعه على وجهك فحسب، بل على جميع المناطق المعرضة للشمس وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"

7 أماكن لا يجب أن تفوتك استخدام واقي الشمس 1. شفاه

الشفاه هي واحدة من أكثر المناطق التي يتم التغاضي عنها عندما يتعلق الأمر بتطبيق واقي الشمس، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهلها لأنها معرضة بنفس القدر لحروق الشمس ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة وغير جذابة، ومن ثم ، ضعي مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل لحماية شفتيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لا تفوت إعادة تطبيقه كل ساعتين بعد الأكل لضمان الحماية المستمرة.

2. الأذن

تعتبر الأذنين معرضة بشكل خاص لحروق الشمس ، حيث أنها غالبًا ما تتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، عند وضع واقي الشمس على وجهك ، تأكد من تمديد التطبيق إلى أذنيك، لا تنسَ مؤخرة أذنيك ، فهي أيضًا معرضة للشمس.

3. منطقة الجفون وتحت العين

يمكن أن يحترق جلد الجفون تمامًا مثل أي جزء آخر من جسمك، في الواقع ، يحتوي على مستوى حساسية أعلى من باقي الجسم. ابحث عن واقي من الشمس مصمم خصيصًا لهذه المناطق الحساسة لمنع أي ضرر يلحق بالجلد حول عينيك، يعد الاستثمار في زوج من النظارات الشمسية مع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية فكرة جيدة لأنه يمكن أن يحمي الجفون من الأشعة فوق البنفسجية ومؤشرات الشيخوخة التي تسرع أشعة الشمس.

4. الأيدي

يجب عدم تخطي وضع واقي الشمس على يديك لأنه المكان الأول الذي تظهر عليه علامات الشيخوخة، الجلد الموجود على ظهر أيدينا رقيق ورقيق، مما يجعله عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس. يمكن أن يساعد وضع واقي الشمس على يديك في منع ظهور بقع الشيخوخة والشيخوخة المبكرة، تأكد من وضع واقي من الشمس على يديك وكذلك على راحة اليد والأصابع.

5. القدم

بالإضافة إلى وجهك وشفتيك ويديك وأذنيك، يجب أيضًا وضع واقي من الشمس على قدميك، إذا كنت ترتدي صندلًا أو شبشب أو حذاء مفتوح الأصابع ، فإن قدمك أكثر تعرضًا لأشعة الشمس، ومن ثم ، ضع كمية جيدة من واقي الشمس على قدميك وباطنك.

6. فروة الرأس

منطقة أخرى تفتقد في كثير من الأحيان للوقاية من أشعة الشمس هي فروة رأسك، نظرًا لأن فروة الرأس هي أعلى نقطة في الجسم ، فإنها تحترق بسهولة أكثر من أجزاء الجسم الأخرى، يمكن أن توفر القبعة بعض الحماية ، لكنها غير كافية. لحماية فروة رأسك ، يمكنك استخدام بخاخ واقي من الشمس أو مسحوق مع عامل حماية من الشمس. لمنع ظهور الخطوط البيضاء ، ضع الكريم الواقي من الشمس بالتساوي وافركه جيدًا.

7. العنق والصدر

أثناء وضع واقي الشمس على وجهك، تأكد من وضعه على رقبتك وصدرك أيضًا، بالإضافة إلى ذلك ، ضعيه على الجانب الخلفي من رقبتك أيضًا. يمكنك استخدام أكسيد الزنك على رقبتك وصدرك لأنه لا يترك طبقة بيضاء على بشرتك.