شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت معرض لخطر الإصابة بمقدمات السكري؟ اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعني مقدمات السكري أن مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست بعد في نطاق مرض السكري عندما تترك دون رادع، حيث يتميز مرض السكري من النوع 2 بمقاومة الأنسولين عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين بشكل صحيح ما يؤدي إلى مشاكل في معالجة نسبة السكر في الدم وربما مجموعة من الأمراض الطبية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters يمكن منع العديد من مضاعفات مرض السكر أو الحد منها من خلال التشخيص والعلاج المبكر، من الواضح أن الزيادة في وزن الجسم تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري مع زيادة وزن الجسم لدى عامة السكان، اتبعت معدلات الإصابة بمرض السكري نوعًا.

يعتقد الخبراء أن السبب وراء ذلك هو مزيج من العوامل الوراثية (تاريخ العائلة) ، والخلفية العرقية ، وعادات نمط الحياة (التجاوزات الغذائية وعدم ممارسة الرياضة).

يمكن أن يكون النظام الغذائي والتمارين الرياضية على نفس القدر من الأهمية عندما يتعلق الأمر بمنع مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2 لا يمكن منع مرض السكري من النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي يحدث عادة في سن أصغر حيث لا ينتج الأنسولين يجب على الأفراد تناول الأنسولين مدى الحياة النوع الأول يمثل 5 في المائة من جميع حالات مرض السكري.

أحد أسباب الارتباط بين زيادة الوزن ومرض السكري هو أن الخلايا الدهنية تسبب مقاومة لهرمون الأنسولين الذي ينظم سكر الدم مع مقدمات السكري وكذلك مع النوع 2 ، يصبح الجسم تدريجياً أكثر مقاومة للأنسولين ، وبدون الأنسولين بشكل جيد ، يرتفع سكر الدم.

في كل حالة لكلا النوعين 1 و 2 من داء السكري ، إذا لم يتم إرجاع نسبة السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي ، إما عن طريق تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية لتحسين نسبة السكر في الدم ، يمكن أن تتلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل العمى والفشل الكلوي والاعتلال العصبي (تلف الأعصاب) ، وكذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وجدت دراسة CDC المعروفة باسم البرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري أن الأشخاص الذين شاركوا في برنامج الأكل الصحي والتمارين الرياضية وخسروا 5 إلى 7 في المائة من إجمالي وزن الجسم كانوا قادرين على تقليل الوزن و لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 58 %.

كانت النتائج أكثر دراماتيكية بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا: فقد أدى فقدان الوزن بنسبة 5 % إلى خفض خطر إصابة كبار السن بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 71 %.

مهما كان وزنك في البداية ، إذا خسرت من 5 إلى 7 % من إجمالي وزنك ، فستحصل على فوائد صحية هائلة "هذا لأنه مع تقلص الخلايا الدهنية ، يؤدي التغيير في إنتاج الهرمونات الرئيسية إلى تحسين مقاومة الأنسولين والالتهاب وضغط الدم والعديد من اضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى المرتبطة بالسمنة."