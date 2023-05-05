شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع الضغط الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم الرئوي واحد من أبرز المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تهدد الحياة بالخطر والذى يسبب أعراض كثيرة منها التعب الشديد وسرعة ضربات القلب والضغط على الصدر.

وحسب ما ذكره موقع webmed قد ينتج ارتفاع ضغط الدم الرئوي عن عدة عوامل ، بما في ذلك الحالات الصحية التي تسبب تلفًا في الرئتين أو الجانب الأيسر من قلبك أو الشرايين الرئوية. ولكن قد يكون تحديد أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوي أمرًا صعبًا ، وفي بعض الأحيان لا يتم تحديد سبب محدد.

في بعض الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، تم تحديد طفرة جينية يعتقد الباحثون أنها تساهم في هذا الاضطراب لكن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل وراثية معروفة يصابون أيضًا بارتفاع ضغط الدم الرئوي.

تشمل الحالات الصحية التي قد تسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي أو تساهم فيه ما يلي:

-جلطات دموية في الرئتين (انسداد رئوي)

-أورام الرئة

--زيادة الوزن أو السمنة

فشل كلوي مزمن

-أمراض الكبد (خاصة مع تليف الكبد )

-أمراض القلب اليسرى (التي قد تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم المنتظم)

-عيوب القلب الخلقية

-فيروس العوز المناعي البشري

-التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.

-عدوى طفيلية

-تصلب الجلد واضطرابات النسيج الضام الأخرى

-الساركويد

-اضطرابات التمثيل الغذائي ، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية

-داء الكريات المنجلية

-الاستئصال الجراحي للطحال

قد تساهم عوامل أخرى معينة في ارتفاع ضغط الدم الرئوي أيضًا:

-تاريخ عائلي للحالة

-التقدم في السن (العمر عند التشخيص عادة ما يكون من 30 إلى 60)

-كونك امرأة (خطر أكبر للإصابة بهذه الحالة)

-تناول بعض أدوية إنقاص الوزن

-تناول مثبط انتقائي لاسترداد السيروتونين للاكتئاب أو القلق

-تناول بعض أدوية العلاج الكيميائي للسرطان

-التدخين





كيف يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي؟قد يكون من الصعب تشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، نظرًا لأن أعراضه غالبًا ما تشبه أعراض الحالات الأخرى ، ولا يمكن اكتشافه في الفحص البدني الروتيني وحده سيقرر طبيبك إجراء أي اختبارات تشخيصية بناءً على الأعراض والفحص البدني.

يمكن استخدام الاختبارات التالية لتشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي:

-اختبارات الدم يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تحديد أسباب معينة لارتفاع ضغط الدم الرئوي ، مثل زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

-تصوير الصدر بالأشعة السينية يمكن أن يظهر هذا الاختبار تضخم القلب أو الشرايين الرئوية ، وهي علامات على احتمال وجود ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

-مخطط كهربية القلب يمكن لهذا الاختبار تحديد نظم القلب غير الطبيعية التي قد تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

-مخطط صدى القلب يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صور متحركة لقلبك. يمكن استخدامه لتقدير ضغط الدم الرئوي وإجراء تشخيص أولي لارتفاع ضغط الدم الرئوي.

-قسطرة القلب (قسطرة القلب الأيمن) يتضمن هذا الاختبار الغازي إدخال أنبوب رفيع في رقبتك أو فخذك وإدخاله في الشريان الرئوي ، مما يسمح لطبيبك بقياس ضغط الدم في المنطقة مباشرة.

-يمكن استخدام اختبارات أخرى لتقييم وظائف الرئة أو تحديد أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوي.





خيارات العلاج والأدوية لارتفاع ضغط الدم الرئوي

قد يصف طبيبك أدوية لارتفاع ضغط الدم الرئوي لديك ، لمعالجة أي أسباب كامنة معروفة أو للتعامل مع أعراضه ومضاعفاته المحتملة قد يتضمن علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي أيضًا تغييرات في نمط الحياة أو علاجات أخرى لتحسين وظائف القلب والقدرة على التحمل البدني ، ولتحسين الأعراض أو منعها من التفاقم.

يمكن وصف الأدوية التالية كأدوية لارتفاع ضغط الدم الرئوي:

-موسعات الأوعية الدموية تساعد هذه الأدوية على استرخاء الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم في الشرايين الرئوية يمكن إعطاء موسعات الأوعية عن طريق الفم أو عن طريق الوريد ، أو يمكن استنشاقها باستخدام آلة تسمى البخاخات.

-مضادات التخثر يمكن وصف هذه الأدوية المضادة للتجلط إذا كانت حالتك ناتجة عن جلطات دموية في رئتيك أو إذا كان لديك عوامل خطر لجلطات الدم.

-مدرات البول المعروفة أيضًا باسم حبوب الماء ، يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تقليل تراكم السوائل في الجسم وتقليل الضغط الذي يضعه هذا السائل الزائد على قلبك.

-الأكسجين قد يوصى باستخدام الأكسجين الإضافي لمساعدتك على التنفس إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم ، أو تعيش على ارتفاعات عالية ، أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي الحاد.





العلاجات البديلة والتكميليةقد يساعدك عدد من التغييرات في نمط الحياة وبرامج العلاج البديلة في التحكم في ارتفاع ضغط الدم الرئوي:

-اتباع نظام غذائي صحي للقلب. قد يساعد تقليل الملح في نظامك الغذائي في تقليل ضغط الدم المنتظم وتحسين وظائف القلب بشكل عام عن طريق تقليل السوائل في جسمك ، مما قد يؤدي إلى بعض التحسن في الأعراض. يمكن أن يؤدي الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون إلى تحسين صحة قلبك أيضًا.

-انخرط في نشاط بدني يمكن أن يؤدي القيام بالتمارين الرياضية الكافية ، على النحو الموصى به من قبل فريق الرعاية الصحية الخاص بك ، إلى تحسين وظيفة قلبك لكن لا تجهد نفسك أكثر مما هو آمن لحالتك ، وخذ فترات راحة أو استرح عند الحاجة.

-الإقلاع عن التدخين. إذا كنت تدخن ، فاسأل طبيبك عن البرامج التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين.

وقد يكون العلاج عن طريق العمليات الجراحية ولكن حسب حالة المريض.