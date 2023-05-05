شكرا لقرائتكم خبر عن الحساسية الغذائية الشائعة عند الأطفال: إليك ما تحتاج إلى الانتباه إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حليب الأم هو أفضل مصدر تغذية لجميع الأطفال حتى سن 6 أشهر، يمكن أن يكون تقديم الأطعمة الصلبة للرضع علامة فارقة بالنسبة لمعظم الآباء، ومع ذلك، بغض النظر عما إذا كان طفلك يتناول السوائل أو المواد الصلبة، فمن المهم مراقبة استجابات أجسامهم لأي أطعمة جديدة.

ووفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، كثير من الأطفال عرضة لحساسية الطعام، وهي ردود فعل غير طبيعية للجسم تجاه بعض الأطعمة، هنا نناقش أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا عند الأطفال وما يمكن للوالدين فعله للوقاية منها.

ما هي حساسية الطعام؟

تحدث حساسية الطعام عندما يكون لجهاز المناعة في الجسم رد فعل سلبي تجاه نوع معين من الأطعمة التي تناولتها، أي شخص معرض للحساسية، وبالتالي، يجب أن يتعرف على مسبباتها.

تشير التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 8٪ من الأطفال دون سن الخامسة وما يصل إلى 4٪ من البالغين يعانون من الحساسية الغذائية، في بعض الأحيان، يمكن الخلط بين الحساسية الغذائية وعدم تحمل الطعام. يكمن الاختلاف في تورط الجهاز المناعي.

الأطعمة التي تسبب الحساسية عند الأطفال

تبدأ الحساسية الغذائية لدى الأطفال عندما يبدأ الآباء في عملية الفطام، تشمل الأعراض الشائعة الأكزيما والطفح الجلدي على الجلد وسيلان الأنف والتهاب الأنف العطس وأعراض البطن مثل التشنجات والإسهال، يمكن أن تؤدى المواد المسببة للحساسية الغذائية أيضًا إلى حدوث صفير وضيق في التنفس ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بالربو عند الأطفال.

أكثر مسببات الحساسية الغذائية شيوعًا هي:

حليب البقر

البيض

القمح

فول الصويا

الفول السوداني

السمك و الجمبري

طرق إدارة الحساسية الغذائية لدى الأطفال

قد يكون من الصعب اكتشاف الحساسية الغذائية عند الأطفال، فالعملية معقدة للغاية ، ولكن التشخيص الجزيئي للحساسية مهم جدًا حيث يكون للبروتين الجزيئي الدقيق الذي يسبب الحساسية أهمية خاصة، على سبيل المثال ، في حالة حساسية الحليب تجاه الكازين، فإن البروتين الرئيسي في الحليب والمكون الأساسي للجبن لهما أهمية، الأشخاص الذين لديهم حساسية من بروتين الكازين أقل عرضة للتخلص من الحساسية بمرور الوقت ".

بمجرد التشخيص، من المرجح أن يتوقف الأطباء عن تناول المواد الغذائية المسببة للحساسية وقد يقدمون الأطعمة ببطء بكميات صغيرة.

يجب أن يفهم الآباء أن الحساسية الغذائية يمكن أن تعرقل نوعية حياة أطفالك. يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل الفشل في الازدهار أو انخفاض في الأداء المدرسي. إذا كان طفلك يعاني من أعراض الحساسية ، فاستشر طبيب الأطفال واسأل عن اختبارات الحساسية المختلفة المتوفرة في السوق.