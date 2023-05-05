شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العمل تحت الضغط الشديد يجعلك ناجحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات عن أن العمل تحت الضغط الشديد يجعلك إنسانًا ناجحًا، أو أنه يودي بيك لمرحلة الفشل، خاصة وإذا كان هذا الضغط يتمثل في تعسف رئيس العمل لديه، ورغم ذلك إذ حقق الفرد نجاحًا في عمله فهذا يؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، وذلك وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل.

أكدت الدراسة استطاعة بعض الأفراد العمل بشكل أفضل تحت الضغط الشديد من قبل روؤساء العمل، ويكشف هذا إصابة هولاء ببعض الأمراض النفسية.



ووجد فريق من الباحثين أن الأشخاص الذين يشتغلون تحت ضغط رؤساءهم في العمل الذين يتصرفون غالبا بطرق تعسفية، يميلون إلى التطور والازدهار في العمل

كما قال الدكتور تشارليس هورست، الأستاذ المساعد في كلية مندوزا بجامعة نوتر دام ، ان هناك أبعاد أولية وثانوية للاعتلال النفسي، تتكون من مستويات عالية من السلوك المعادي للمجتمع. إلا أن الذين يسجلون مستويات عالية من الاعتلال النفسي الأولي يفتقرون إلى التعاطف، وتسجل لديهم مظاهر الجرأة وعدم الخوف وبرودة الأعصاب.

وتابع هورست: "إنهم لا يتفاعلون مع الأشياء التي تجعل الآخرين يشعرون بالضغط أو الخوف أو الغضب. والمرضى الذي يعانون من الاعتلال النفسي الثانوي هم الأكثر اندفاعا وتهورا".

أثبتت النتائج قدرة المصابين بالاعتلال النفسي من العاملين بجميع مستوياته في مجال العمل ،القدرة على تحمل اساءة معاملة أرباب العمل وكسر الخصوصية وعدم الإيفاء بالوعود، وغيرها من الضغوط اليومية بالمقارنة مع أقرانهم.