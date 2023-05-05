شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تجنب مخاطر الألعاب النارية لضمان صحة أولادك وماذا تفعل فى حالة الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل مظاهر الاحتفالات عادة فى جميع أنحاء العالم فى المناسبات والأعياد استخدام الألعاب النارية للكبار والصغار، ولكن على الرغم من المرح والبهجة التى تنتج عنها، يمكن أن تكون مصدر خطر للأطفال.

ووفقًا لموقع "clevelandclinic"، فإن الطريقة الأكثر أمانًا للاستمتاع بالألعاب النارية هي العرض الاحترافي، ولكن بعض الناس يشعلون شرارات في المنزل أو حتى يطلقون الألعاب النارية الخاصة بهم ، لكن هذا أمر خطير. بعض الأشخاص الذين يتعرضون للأذى كل عام ليسوا من يطلق الألعاب النارية ، ولكن الأشخاص الذين يتواجدون في الجوار

من الأفضل الابتعاد عن المناطق التي يُطلق فيها غير المحترفين الألعاب النارية خاصة للأطفال، فيمكن أن تسبب الألعاب النارية إصابات خطيرة في العين ، بما في ذلك العمى ، في حالة تلف أنسجة العين أو تمزقها.

تشمل الإصابات الشائعة الأخرى من الألعاب النارية الحروق في اليدين والوجه ، والتي يمكن أن تترك ندوبًا، وقد يفقد شخص ما إصبعًا واحدًا أو أكثر إذا خرجت الألعاب النارية بطريقة خاطئة. يمكن للألعاب النارية أيضًا أن تشعل الحرائق ، والتي يمكن أن تؤذي المزيد من الأشخاص.

كيفية تجنب الإصابات الأكثر شيوعًا من الالعاب النارية

تجنب الإصابات الشائعة باتباع هذه النصائح:

إذا وجدت ألعابًا نارية غير منفجرة ، فاتركها، لا تحاول أبدًا إعادة إحاطتها أو التعامل معها. نقعهم بالماء وتخلص منهم.

احتفظ بدلو من الماء أو خرطوم حديقة بالقرب من المنطقة التي تشعل فيها الألعاب النارية.

لا تقم أبدًا بتوجيه أو إلقاء الألعاب النارية على شخص آخر.

قم بإضاءة الألعاب النارية واحدة تلو الأخرى ، ثم ابتعد عنها بسرعة.

لا تحمل مطلقًا الألعاب النارية في الجيب أو تطلقها في حاويات معدنية أو زجاجية.

بعد الانتهاء من حرق الألعاب النارية ، اغمرها بكمية كبيرة من الماء قبل رميها بعيدًا لمنع نشوب حريق في القمامة.

لا تجرب الألعاب النارية مجهولة الصنع.

يجب على الآباء دائمًا الإشراف عن كثب على المراهقين الذين يستخدمون الألعاب النارية.

يجب على الآباء عدم السماح للأطفال الصغار بالتعامل مع الألعاب النارية أو استخدامها.

استخدم الألعاب النارية فقط في الهواء الطلق.

ماذا تفعل إذا أصيب شخص ما

إذا كانت الإصابة بالحرق ، فأنت تريد تبريد الحرق على الفور والحصول على ضمادة نظيفة وجافة". "إذا كانت إصابة ناتجة عن انفجار شيء ما ، فأنت تريد الضغط عليها للسيطرة على النزيف والوصول إلى قسم الطوارئ في أسرع وقت ممكن."