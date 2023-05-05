جيل بايدن تستعد لحضور تتويج الملك تشارلز على رأس وفد يُمثل الولايات المتحدة بعد أن اعتذر زوجها

تستعد زوجة الرئيس الأميريكي جو بايدن، الأميريكية الأولى جيل بايدن، للسفر إلى المملكة المتحدة وحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على رأس وفد يمثل الولايات المتحدة الأميريكية بعد أن اعتذر زوجها عن الحضور وفضل اتباع تقليد الرؤساء السابقين.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً حول الأمر جاء فيه: "هنّأ بايدن الملك على تتويجه القادم وأبلغه بأن السيدة الأولى جيل بايدن تتطلع إلى الحضور نيابةً عن الولايات المتحدة".

كما ورد في البيان أن: "الرئيس أعرب أيضاً عن رغبته في لقاء الملك في المملكة المتحدة بموعد لاحق".

ولكن غياب جو بايدن عن التتويج لا يعني أبداً أن العلاقة بين البلدين ليست ممتازة، حيث كان كل من بايدن وزوجته قد سافرا إلى لندن في سبتمبر/ أيلول من عام 2022 لحضور جنازة الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.

قرابة تجمع بين الملك تشارلز وجيل بايدن

وفي سياق متصل، نقل موقع دايلي ميل عن موقع MyHeritage المختص بكشف أصول العائلات أن قرابة تجمع بين الملك تشارلز والسيدة الأميريكية الأولى، إذ ورد أنها ابنة عمه من الجيل 13.

وينحدر كل من الملك والسيدة بايدن من الزوجين النبيلين فيليب الثالث دي كرو وزوجته جوانا في القرن السادس عشر، ودي كروي كان لديه ابنتان آن ومارجريت .

ينحدر تشارلز مباشرة من آن، بينما تنحدر السيدة بايدن من مارجريت، وكلاهما من الجيل 13 لهذه العائلة.

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