علاج البلغم للكبار في البيت

بيروت - نادين محمد - علاجات البلغم المنزلية، مثل عصير الليمون والعسل وشراب الزنجبيل مع القرفة أو شاي النعناع، تحتوي بشكل طبيعي على مواد ذات تأثير مقشع ومضاد للالتهابات ومطهر ومضاد للأكسدة. إنها تساعد على القضاء على الإفرازات في الشعب الهوائية وتقوية جهاز المناعة. يمكن أن تقلل هذه العلاجات من السعال المصحوب بالبلغم الناجم عن البرد أو الإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الشعب الهوائية.

لتعزيز فعاليتها، يمكن تحلية هذه العلاجات المنزلية بالعسل، مما يساعد على تليين الحلق وتقليل التهيج. كما يساعد العسل في التخلص من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للالتهابات والتي تفيد في علاج السعال. ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي استخدام العسل من قبل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مرض السكري أو حساسية من العسل أو حبوب اللقاح.

من المهم التأكيد على أنه على الرغم من احتوائها على فوائد صحية، إلا أن هذه العلاجات لا تحل محل العلاج الذي يصفه الطبيب. يجب على النساء الحوامل اختيار الاستنشاق أو الزيوت العطرية الموضعية لعلاج البلغم، حيث لا ينصح باستخدام الشاي بشكل عام أثناء الحمل.

طرق طبيعية للتخلص من البلغم

تشمل بعض العلاجات المنزلية للبلغم والسعال ما يلي:

1. عصير الليمون والعسل

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يحتوي عصير الليمون والعسل على مفعول مقشع لأن هذا المزيج غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء التنفسي، مما قد يخفف من البلغم ويسرع الشفاء من البرد والإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعسل أن يرطب الحلق ويقلل من تهيج الأنسجة، مما يساهم في تخفيف البلغم.

2. عصير البرتقال والأناناس والجرجير

عصير البرتقال والأناناس والجرجير غني بفيتامين ج وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم والبروميلين. تحتوي هذه المواد على مقشع ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، مما يساعد على التخلص من البلغم وتقوية جهاز المناعة لتسريع الشفاء من البرد والإنفلونزا.

ضعي ½ فنجان مليء بأوراق الجرجير وسيقانه وعصير برتقالة واحدة وشريحة أناناس في الخلاط واخلطيها حتى تمتزج جيدًا. اشربي نصف كوب من هذا العصير مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، أو كلما شعرت بنوبة سعال ببلغم شديدة.

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3. شراب الزنجبيل بالقرفة

يحتوي شراب الزنجبيل مع القرفة على تأثير يجفف بطانة الجهاز التنفسي مما يجعله مقشعًا طبيعيًا رائعًا. يمكن استخدامه لمكافحة السعال المصحوب بالبلغم الناتج عن الزكام أو الإنفلونزا.

قومي بغلي الماء مع السكر، مع التأكد من الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا. أطفئي الموقد وأضيفي الزنجبيل والقرفة وقلبي. قومي بتخزين الشراب في وعاء زجاجي نظيف وجاف. خذي ملعقة صغيرة من شراب الزنجبيل بالقرفة 3 مرات في اليوم.

لا ينبغي أن يستخدم هذا الشراب من قبل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل التخثر أو الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر، حيث يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف وكدمات. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام هذا الشراب من قبل النساء الحوامل اللاتي اقتربن من موعد الولادة أو لديهن تاريخ من حالات الإجهاض.

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4. شاي النعناع

شاي النعناع غني بالمنثول، وهو زيت أساسي يمكن أن يحسن الأعراض مثل السعال والبلغم وسيلان الأنف وانسداد الأنف والصداع، وكلها شائعة مع نزلات البرد والإنفلونزا.

يحتوي هذا الشاي أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، والتي تساعد الجسم على محاربة البرد والتعافي بشكل أسرع.

أضيفي النعناع إلى فنجان الشاي مع الماء المغلي واتركيه ينقع لمدة 5 إلى 10 دقائق. يُصفى ويُحلى بالعسل إذا رغبت في ذلك، ويوصىَ بتناول 3 إلى 4 أكواب يوميًا.

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5. منقوع الزعتر والعسل

إن منقوع الزعتر والعسل غني بالمواد المضادة للالتهابات والمطهرة، مثل الثيمول والكارفاكرول والسيمين واللينالول. تحتوي هذه المواد على عمل طارد للبلغم، مما يساعد في التخلص من البلغم، كما أنها تساعد أيضًا على تليين الحلق لتخفيف السعال وسيلان الأنف وانسداد الأنف.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية من العسل أو حبوب اللقاح عدم إضافة العسل إلى هذا الشرب، وتناول الزعتر فقط.

أضيفي الزعتر الجاف إلى الماء المغلي واتركيه ينقع لمدة 5 إلى 10 دقائق. يصفى ويشرب 3 أكواب يومياً.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي