شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتعزيز مناعة مرضى الربو والعناية الإضافية أثناء التغيرات الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو هو حالة تنفسية مزمنة، ولكن بعض العوامل، مثل التغيرات الموسمية، يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو، فعلى سبيل المثال، مع تغير الفصول، يمتلئ الهواء بالعديد من المواد المسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح والغبار وجراثيم العفن، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو.

يمكن أن تشكل التغيرات الموسمية تحديًا لمرضى الربو، ولكن يمكن إدارة أعراض الربو بشكل صحيح. من خلال مواكبة الأدوية وتجنب المسببات والحفاظ على نمط حياة صحي والحفاظ على خطة عمل مكتوبة للربو ، يمكن لمرضى الربو تقليل مخاطر نوبات الربو والحفاظ على صحتهم.

لذلك يجب على مرضى الربو وفقا لموقع " healthsite"، توخي مزيد من الحذر أثناء التغيرات الموسمية للوقاية من نوبات الربو.

تتبع عدد حبوب اللقاح

تحقق من عدد حبوب اللقاح اليومي في منطقتك وحاول تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من حبوب اللقاح.

تأكد من تناول دواء الربو الخاص بك

تأكد من تناول دواء الربو الخاص بك كما هو موصوف، حتى لو كنت تشعر بتحسن، لا تنتظر حتى تظهر عليك الأعراض لبدء تناول الدواء، إذا كان لديك جهاز استنشاق ، احتفظ به معك دائمًا.

تجنب مسببات الربو

تشمل المسببات الشائعة دخان السجائر وتلوث الهواء والعطور القوية ووبر الحيوانات الأليفة.

حافظ على نمط حياة صحي

ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بنوبات الربو، بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين ج ، الضروري لنظام المناعة الصحي.

ضع في اعتبارك الحصول على لقاح الإنفلونزا

مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا، لذلك ، يمكن أن يساعد الحصول على لقاح الإنفلونزا في تقليل خطر الإصابة بالمرض والمعاناة من أعراض الربو.

السيطرة على التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ظهور أعراض الربو، تدبير الأمر من خلال اليوجا وتقنيات الاسترخاء والتأمل.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعزيز جهاز المناعة عن طريق الحصول على ما يكفي من فيتامين سي ، والنظر في لقاح الإنفلونزا ، وإدارة الإجهاد يمكن أن يساعد مرضى الربو أثناء التغيرات الموسمية، تتيح هذه النصائح لمرضى الربو البقاء بصحة جيدة والاستمتاع بفصول السنة المتغيرة.