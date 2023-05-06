شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من عودة الحصبة من جديد.. أعراضها تشبه البرد واللقاح يحمى من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت المملكة المتحدة من تفشى حالات الحصبة، حيث يحث رؤساء الصحة الآباء على حجز لقاحات الحصبة MMR للأطفال لوقف تفشي العدوى المميتة، وقد تم تسجيل 49 حالة حتى الآن في عام 2023 ، مقارنة بـ 54 حالة لعام 2022 بالكامل.



لقاح الحصبة

وكشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) حتى الآن عن 49 حالة إصابة بالحصبة، والتي تسبب ارتفاع درجة الحرارة والتقرح واحمرار العينين والدموع والطفح الجلدي، وهذا يعادل تقريبًا 54 حالة إصابة بالفيروس، والتي تنتشر "بسهولة بالغة" ويمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى والإعاقة والوفاة في الحالات الشديدة، المسجلة في إنجلترا طوال عام 2022.

حذر رؤساء الصحة، الذين وصفوا تفشي المرض بأنه "مقلق"، من أن واحدًا من كل 6 أطفال لم يحصل على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، والذي يتم إعطاؤه للأطفال الذين يبلغون من العمر عامًا واحدًا، مع جرعة ثانية في عمر 3 سنوات و4 أشهر، لكنهم قالوا إن الوقت لم يفت أبدًا على اللحاق بالركب وحثوا الآباء على حماية أطفالهم حياتهم من الحصبة قبل الصيف، عندما يسهل السفر العالمي وأحداث المهرجانات المزدحمة.

قالت الدكتورة فانيسا صليبا، استشارية الأوبئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA نحن ندعو جميع الآباء للتأكد من أن أطفالهم على دراية بجرعات الحصبة الخاصة بهم، مضيفة، إنه لم يفت الأوان أبدًا على اللحاق بالركب، ويمكنك الحصول على لقاح الحصبة مجانًا من هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS مهما كان عمرك، وحذرت من غنه في حين أن الحصبة عادة ما تكون خفيفة، فهناك دائمًا خطر حدوث نتيجة مميتة.



تحذير من عدم تلقى لقاح الحصبة

وأضافت: "تنتشر الحصبة بسهولة شديدة ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تتطلب البقاء في المستشفى وفي حالات نادرة يمكن أن تسبب إعاقة مدى الحياة أو الوفاة، لذلك من المقلق للغاية أن نرى حالات بدأت في الظهور هذا العام"، عادة ما تكون الأعراض شبيهة بالبرد، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وسيلان الأنف أو انسداده والعطس والسعال واحمرار العين وتقرحها مع زيادة الدموع، وهذه هي العلامات الأولى لعدوى الحصبة، بعد بضعة أيام، قد تظهر بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين وعلى الجزء الخلفي من الشفاه.

عادةً ما يظهر الطفح الجلدي، المكون من بقع حمراء بارزة تتحد معًا، على الوجه وخلف الأذنين قبل أن ينتشر إلى باقي الجسم، تتحسن الأعراض عادة في غضون أسابيع قليلة ويتم إدارتها عن طريق شرب الكثير من السوائل وتناول الباراسيتامول أو الأيبوبروفين لتخفيف الحمى، ومع ذلك، إذا انتشرت الحصبة إلى الرئتين أو الدماغ ، فقد تسبب الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والعمى والنوبات المرضية.

تعد لندن حاليًا بؤرة تفشي مرض الحصبة في البلاد مع 33 حالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى أربع سنوات هم الأكثر تضررا، على الصعيد الوطني ، 40% من الحالات المكتشفة حتى الآن في عام 2023 بين الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت البروفيسور هيلين بيدفورد، الخبيرة في الصحة العامة للأطفال في جامعة كوليدج لندن، إن الزيادة في الحالات كانت "مقلقة ولكنها ليست مفاجئة، مضيفة، إنه لسوء الحظ، شهدنا انخفاضًا في امتصاص لقاح الحصبة في السنوات الأخيرة، حيث إن نسبة تلقى لقاح الحصبة الآن أقل من 90%.

الحصبة شديدة العدوى لدرجة أنه حتى الانخفاض الطفيف في تلقى اللقاح يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض - نحتاج إلى الحفاظ على تلقى اللقاح بنسبة 95% من جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لمنع مثل هذه الفاشيات.

قال البروفيسور بيدفورد، إن فيروس كورونا يجعل مرض الحصبة يبدو وكأنه أقل خطورة، وزيادة التردد في اللقاح وضغوط الممارسين العامين يمكن أن تكون مسؤولة عن انخفاض تلقى اللقاح، ويحث رؤساء الصحة الآن آباء الأطفال الصغار والمراهقين، وكذلك البالغين أنفسهم ، على التحقق من مواكبة التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، حيث يمكن أن تؤدي الحالات الخطيرة من الحصبة إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وحتى العجز طويل الأمد أو الوفاة.