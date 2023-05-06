شكرا لقرائتكم خبر عن من الألياف لمضادات الأكسدة وإنقاص الوزن.. إليك فوائد تناول المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل موسم المانجو، فاكهة العصير الحلوة ليست مجرد علاج لبراعم التذوق ولكنها تقدم لك أيضًا العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المرتبطة باستهلاك المانجو، يعتقد الكثير أن تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن من ناحية أخرى، يتجنبه الآخرون لمنع ظهور حب الشباب، لكن لا يعرف الكثير أن المانجو مفيد لبشرتهم بعدة طرق، عندما تتناولها بالكمية المناسبة، يمكن أن تقدم لك المانجو العديد من الفوائد الصحية الرائعة بدون الشعور بالذنب، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

لذلك، تناول المانجو بدون الشعور بالذنب هذا الموسم في الآونة الأخيرة ، شاركت وقالت أخصائية التغذية روجوتا ديويكار، إن العديد من الأشخاص يبحثون عن الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التى تفيد أجسامهم، موضحة أن صناعة الأغذية قد غيرت المفاهيم هذه الأيام، بالنسبة للألياف، يختار الناس الشوفان، بالنسبة للبوليفينول، غالبًا ما يُعتبر الشاي الأخضر الخيار الأفضل ويفضل أيضا الشوكولاته الداكنة لتحميل النظام الغذائي بمضادات الأكسدة، وكشفت خبيرة التغذية أنه يمكنك الحصول على كل هذه العناصر الغذائية في فاكهة واحدة وهي المانجو.

العناصر الغذائية الموجودة في المانجوالمانجو مليء بالألياف والكربوهيدرات وفيتامين ج وحمض الفوليك والنحاس وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

الفوائد الصحية لتناول المانجويتجنب الكثيرون المانجو عند محاولة إنقاص الوزن، لكن الحقيقة هي أن العديد من خصائص المانجو تساعد في إنقاص الوزن.

المانجو مليء بالألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام ، المانجو منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مغذية للغاية، يحتوي كوب واحد من المانجو على أقل من 100 سعرة حرارية، إنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع والرضا دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي اليومي.

يمكن أن يساعد المانجو في تعزيز المناعة. هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج والنحاس التي تدعم المناعة.