شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول فاكهة البابايا غير آمن أثناء الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البابايا من الفاكهة التي تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تجعلها مفيدة جدًا للجسم، بفضل الفيتامينات والمركبات النباتية الموجودة في البابايا تجعلها فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات في الجسم على إبطاء وعكس الإجهاد التأكسدي، الذى يمكن أن يتلف الخلايا وبمجرد أن تتكاثر هذه الخلايا، ولكن السؤال هنا هل يمكن للحامل تناول البابايا بأمان في فترة الحمل؟

وفقا لموقع "health site" الحقيقة هي أنه يمكن استهلاك البابايا بأمان طوال فترة الحمل، ولكن يجب الانتباه إلى البابايا غير الناضجة لما تشكل خطورة على صحة الحامل.

لماذا يجب تجنب تناول البابايا غير الناضجة للحامل؟

وفقا للتقرير، يحتوي قشر البابايا غير الناضجة على مادة اللاتكس ، والتي تتضمن إنزيم الباباين، لذلك ، فإن قشر البابايا غير الناضجة يسبب الإجهاض، لذلك ، يجب تجنب البابايا غير الناضجة وشبه الناضجة؛ فقد تؤدي البابايا غير الناضجة إلى تقلصات الرحم والولادة المبكرة.

ويجب تناول لحم البابايا الناضجة فقط ، مما يزيل القشر ، والجلد ، والبذور.

فوائد البابايا الناضجة

تعتبر البابايا الناضجة ممتازة لتعزيز المناعة بسبب كمياتها العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات أ ، ب ، ج ، البوتاسيوم، وبيتا كاروتين. يعني نظام المناعة القوي مكافحة العدوى، وهو أمر مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.

تحتوى على حمض الفوليك

تحتوي البابايا على حمض الفوليك، وهو عنصر أساسي للأمهات الحوامل. حمض الفوليك ضروري لنمو الجهاز العصبي للطفل.

تمنع الغثيان الصباحي

تعاني معظم النساء الحوامل من الإمساك ، ويمكن أن يساعد محتوى الألياف في البابايا على الهضمـ بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنتِ امرأة تعانين من غثيان الصباح ، يُعتقد أن البابايا تساعد.

تجنب تناول البابايا الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

قد يؤدي تناول البابايا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلى الإجهاض لأنه يحفز الدورة الشهرية ويزيدها، من المعروف أن البابايا تضعف نمو الخلايا ويعيق تكوين الأنسجة، وقد يكون ضارًا أيضًا على الجنين.

بسبب محتواها العالي من الألياف

تعزز البابايا حركة الأمعاء ، مما قد يسبب ضغطًا على الرحم ومنطقة الحوض ، مما قد يؤدي إلى الإجهاض.