شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستهلك الكثير من السكر.. احترس من 8 علامات وجرب البدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى العديد من الآثار الصحية السلبية، حيث تحتوي الأطعمة والمشروبات التي على نسبة عالية من السكر وغالبًا ما تكون عالية في السعرات الحرارية ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم تناولها باعتدال، ويؤدي استهلاك السكر الزائد عادةً إلى زيادة استجابة الأنسولين، الذي يخزن السكر الزائد في الجسم على شكل دهون.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للسكر إلى تطوير الجسم لمقاومة الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم نتيجة لذلك، قد يحتاج الجسم إلى المزيد من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم ما يؤدي إلى ظهور مرض السكري من النوع 2، وإليك علامات تناول كميات كبيرة من السكر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

وإليك الأعراض: 1. زيادة الجوع قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

2. التعبيمكن للسكر أن يعطي دفعة سريعة من الطاقة ، لكنه لا يدوم طويلاً، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى تعطل الطاقة والإرهاق.

3. زيادة الوزنيمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى زيادة الوزن لأنه يوفر سعرات حرارية زائدة ويمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، مما يجعل من الصعب إنقاص الوزن.

4. تقلبات المزاجيمكن أن يؤثر السكر على الحالة المزاجية ويؤدي إلى التهيج والقلق وحتى الاكتئاب.

5. مشكلات الجلديمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى التهابات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية مثل حب الشباب ، والبهتان، والشيخوخة المبكرة.

6. ارتفاع ضغط الدميمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى زيادة ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

7. مرض السكري من النوع 2يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى مقاومة الأنسولين ثم يتطور لاحقًا إلى داء السكري من النوع 2.

8. زيادة مخاطر الإصابة بالأمراضيمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

قد ترغب في تقليل تناول السكر إذا لاحظت هذه العلامات، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل كبير وتعزيز صحتك عن طريق استبدال السكر بالبدائل الصحية.

بدائل صحية للسكر:1. ستيفيا

ستيفيا هو مُحلي طبيعي من أوراق نبات ستيفيا ، إنه أحلى 200-300 مرة من السكر ، ولا يحتوي على سعرات حرارية، ولا يؤثر على مستويات السكر في الدم، تُستخدم الستيفيا عمومًا كمُحلي.

2. سكر جوز الهند

يتكون سكر جوز الهند من عصارة أشجار نخيل جوز الهند، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من السكر، ويحتوي على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن، وأقل معالجة من السكر الأبيض. يستخدم بشكل شائع في المخبوزات والمخللات والضمادات.

3. الفاكهة

تحتوي الفواكه الطازجة والمجففة على سكريات طبيعية يمكن أن تضيف حلاوة للأطباق، على سبيل المثال ، يمكن استخدام الموز والتمر لتحلية العصائر، بينما يمكن استخدام التوت والتفاح في الخبز، للفاكهة فوائد صحية إضافية بسبب الألياف والفيتامينات والمعادن.