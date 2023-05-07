شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تعدى أعراضها بسلام.. 8 أطعمة يجب تناولها خلال فترة انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مرحلة سن اليأس، عادة في منتصف وأواخر الأربعينيات من عمر المرأة ويمكن أن تستمر لعدة سنوات، أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، غالبًا ما تعاني النساء من أعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، والهبات الساخنة، والتعرق الليلي، وتقلبات المزاج، واضطرابات النوم، يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة وتخفيف بعض الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 أغذية يجب تناولها خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث 1. الحبوب الكاملة تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامينات ب، فهي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب ودعم الهضم الصحي، تشمل أمثلة الحبوب الكاملة الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل ودقيق الشوفان.

2. الخضراوات الورقية الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ك وفيتامين ج وحمض الفوليك، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض المزمنة.

3. الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب، تحتوي أوميجا 3 أيضًا على تأثيرات معززة للمزاج يمكن أن تساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق أثناء فترة انقطاع الطمث.

4. الأفوكادو الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم، يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، كما أن محتواها العالي من الألياف يمكن أن يعزز الهضم الصحي.

5. المكسرات والبذور المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتنظيم مستويات السكر في الدم ودعم صحة القلب.

6. التوت التوت مثل العنب البري والتوت والفراولة مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض المزمنة.

7. الكركم الكركم هو أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين ، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الأعراض مثل آلام المفاصل وتيبسها.

8. منتجات الصويا منتجات الصويا ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، يمكن أن تقلل منتجات الصويا أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.