شكرا لقرائتكم خبر عن الإقلاع عن التدخين يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة للمصابين بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط الإقلاع عن التدخين مبكرًا بتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بسرطان الرئة، ارتبط الإقلاع عن التدخين مبكرًا بمعدلات البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص الإصابة بسرطان الرئة، وفقًا لدراسة جديدة قادها باحثون في جامعة هارفارد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.



بالمقارنة مع أولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا وكانوا يعالجون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) ، كان لدى المدخنين الحاليين معدل وفيات أعلى بنسبة 68% وكان لدى المدخنين السابقين معدل وفيات أعلى بنسبة 26%.



قال كبير المؤلفين ديفيد كريستاني، أستاذ علم الوراثة البيئية في إلكان بلوت: "تباينت تواريخ التدخين لدى المشاركين، حيث توقف البعض عن التدخين قبل بضع سنوات من تشخيصهم، بينما توقف البعض الآخر قبل عدة عقود"، "لقد منحنا هذا النطاق الواسع الثقة في نتائجنا - أن فائدة الإقلاع عن التدخين قبل التشخيص تستمر حتى بعد تشخيص سرطان الرئة،" نشرت الدراسة على الإنترنت في JAMA Network Open في 5 مايو 2023، في حين أن معظم الأبحاث المماثلة قارنت معدل الوفيات بين المدخنين الحاليين وغير المدخنين، فإن غالبية المشاركين في الدراسة كانوا مدخنين سابقين، مما سمح للباحثين بالتركيز على آثار الإقلاع عن التدخين.

تابعت الدراسة 5594 مريضًا مصابًا بـ وهو ما يمثل 85 % من جميع حالات سرطان الرئة - المسجلين في مجموعة بوسطن للبقاء على قيد الحياة من سرطان الرئة في مستشفى ماساتشوستس العام بين عامي 1992 و 2022، 308 مدخنين سابقين، و1491 مدخنا حاليا.

أكمل المشاركون استبيانات حول عادات التدخين وغيرها من المعلومات الصحية والديموجرافية في الأساس، مع تحقق الباحثين من بقائهم على قيد الحياة كل 12 إلى 18 شهرًا، خلال فترة الدراسة، توفي 3842 من المشاركين، 79.3% من المدخنين الحاليين، 66.8% من المدخنين السابقين، و 59.6% من غير المدخنين.

في حين أن عدم التدخين أبدًا كان مرتبطًا بأفضل احتمالات البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص سرطان الرئة، فقد أظهرت النتائج ارتباطات مهمة بين انخفاض معدل الوفيات والتشخيص المسبق للإقلاع عن التدخين، كلما طالت مدة توقف المريض عن التدخين، زادت الفوائد الصحية التي حصلوا عليها، و بالنسبة للمدخنين السابقين، كانت مضاعفة سنوات الإقلاع عن التدخين قبل تشخيص سرطان الرئة مرتبطة بشكل كبير بالبقاء على قيد الحياة لفترات طويلة، على العكس من ذلك، ارتبطت مضاعفة سنوات التدخين مع بقاء أقصر بين المدخنين الحاليين والسابقين الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة.

لاحظ الباحثون أن الارتباطات بين البقاء على قيد الحياة وتاريخ التدخين قد تختلف اعتمادًا على المرحلة السريرية التي تم فيها تشخيص سرطان الرئة، وأن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة من العلاج الذي يتلقاه المشاركون.